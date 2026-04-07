Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина пригласила Усик и еще многих селебрити на открытие падел-кортов

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 09:45
Свитолина открыла падел-клуб в Киеве и собрала различных звезд
Катерина Усик и Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина открыла в Киеве собственный клуб по игре в падел под названием SVITO. На мероприятии присутствовали украинские спортсмены и медийные лица.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Элины.

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина вложила инвестиции в украинский бизнес

Свитолина поделилась кадрами с события в социальных сетях. На фото запечатлены гости мероприятия, а также сама теннисистка во время презентации нового спортивного пространства.

Среди приглашенных были жена Александра Усика Катерина, бывший украинский теннисист Сергей Стаховский и олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Жан Беленюк. Также на открытие пришли журналисты и представители украинского шоу-бизнеса.

Сергей Стаховский и Элина Свитолина
Сергей Стаховский и Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Клуб SVITO специализируется на паделе — виде спорта, который сочетает элементы тенниса и сквоша. Открытие такого пространства в Киеве стало частью развития этого направления в Украине. Сейчас активно падел в Украине продвигает глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, с которым Свитолина хорошо знакома и сотрудничала в фонде UNITED24.

Жан Беленюк
Жан Беленюк на открытии падел-кортов Свитолиной. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина остается одной из ключевых фигур украинского спорта. Она является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 и бывшей третьей ракеткой мира. Сейчас она является лучшей теннисисткой в истории Украины.

По состоянию на апрель 2026 года теннисистка занимает седьмое место в мировом рейтинге WTA и является лидером украинского женского тенниса. В ее активе 19 титулов WTA, последний из которых она получила в январе 2026 года на турнире в Окленде.

Элина Свитолина Сергей Стаховский Катерина Усик
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации