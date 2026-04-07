Свитолина открыла падел-клуб в Киеве и собрала различных звезд

Катерина Усик и Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина открыла в Киеве собственный клуб по игре в падел под названием SVITO. На мероприятии присутствовали украинские спортсмены и медийные лица.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Элины.

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина поделилась кадрами с события в социальных сетях. На фото запечатлены гости мероприятия, а также сама теннисистка во время презентации нового спортивного пространства.

Среди приглашенных были жена Александра Усика Катерина, бывший украинский теннисист Сергей Стаховский и олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Жан Беленюк. Также на открытие пришли журналисты и представители украинского шоу-бизнеса.

Сергей Стаховский и Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Клуб SVITO специализируется на паделе — виде спорта, который сочетает элементы тенниса и сквоша. Открытие такого пространства в Киеве стало частью развития этого направления в Украине. Сейчас активно падел в Украине продвигает глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, с которым Свитолина хорошо знакома и сотрудничала в фонде UNITED24.

Читайте также:

Жан Беленюк на открытии падел-кортов Свитолиной. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина остается одной из ключевых фигур украинского спорта. Она является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 и бывшей третьей ракеткой мира. Сейчас она является лучшей теннисисткой в истории Украины.

По состоянию на апрель 2026 года теннисистка занимает седьмое место в мировом рейтинге WTA и является лидером украинского женского тенниса. В ее активе 19 титулов WTA, последний из которых она получила в январе 2026 года на турнире в Окленде.

