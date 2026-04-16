Шахтер сыграл вничью с АЗ и вышел в полуфинал Лиги конференций

Игроки "Шахтера" после победы. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским АЗ Алкмаар в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций и вышел в полуфинал турнира. Поединок завершился со счетом 2:2, что позволило "горнякам" пройти дальше по сумме двух матчей.

"Шахтеру" пришлось отыгрываться

Благодаря уверенной победе 3:0 в первой встрече команда Арды Турана имела комфортное преимущество, однако матч в Нидерландах получился значительно более напряженным. Первый тайм прошел без голов, хотя обе команды имели моменты, а "Шахтер" больше контролировал мяч.

После перерыва события начали развиваться значительно активнее. На 58-й минуте "горняки" открыли счет — Алиссон Сантана завершил атаку после передачи Кауана Элиаса и вывел украинскую команду вперед.

Однако АЗ быстро вернулся в игру. Сначала Йенсен реализовал штрафной удар на 73-й минуте, а уже через несколько минут Шин точным ударом установил счет 2:1 в пользу хозяев.

Нидерландский клуб пытался развить успех и создал несколько опасных моментов, но "Шахтер" выдержал давление. В решающий момент команда Турана воспользовалась контратакой: на 83-й минуте Лукас Феррейра организовал быструю контратаку, а Лука Мейреллиш точным ударом сравнял счет.

В компенсированное время АЗ пытался вырвать победу, однако "горняки" уверенно оборонялись. Самый опасный момент произошел на 92-й минуте, когда Зут спас свою команду после удара Мейреллиша.

Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2, которая вывела "Шахтер" в полуфинал Лиги конференций с общим счетом 5:2.

В следующем раунде "горняки" встретятся с победителем пары "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".

АЗ — "Шахтер" — 2:2 (первый матч — 0:3)

Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 — Алиссон, 58, Мейреллиш, 83

АЗ: Зут — Итихара, Деккер, ван Дейл (Роббемонд, 63) — Майкума (Уфкир, 46), Богард, Шин, Чавес (Йенсен, 46) — Патати, Меердинк (Ковач, 64), Садик.

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Очеретько (Бондаренко, 88), Назарина, Изаки (Марлон Гомес, 61) — Алиссон (Эгиналду, 61), Элиас (Лукас, 70), Невертон (Мейреллиш, 70).

Предупреждения: Чавес, ван Дейл, Богард, Садик — Изаки, Винисиус, Эгиналду, Матвиенко

