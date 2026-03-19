Ліонель Мессі забив 900 гол та перевершив досягнення Роналду

Ліонель Мессі в матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters

Легенарний Ліонель Мессі досяг позначки в 900 голів за кар'єру. Аргентинський ветеран відзначився в матчі "Інтер Маямі" проти "Нешвілла" в 1/8 Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Гол був забитий у дебюті зустрічі.

Лідер "Інтера" не допоміг команді пройти в наступну стадію турніру, але увійшов в історію, повідомляє портал Новини.LIVE.

У повторному протистоянні з "Нешвіллом" Ліонель Мессі відкрив рахунок після передачі Серхіо Регілона. Аргентинець прийняв м'яч у штрафному майданчику, обробив його і відправив ударом у дальній кут. Цей м'яч став для 38-річного ветерана ювілейним у професійній кар'єрі. Загалом на досягнення позначки в 900 голів йому знадобилося 1142 матчі.

Мессі наблизився до показника Роналду

За кількістю голів аргентинець поступається Кріштіану Роналду, на рахунку якого 965 м'ячів. Португалець досяг позначки в 900 голів за 1236 матчів. Таким чином, Мессі швидше дістався до цього показника за кількістю ігор. Їхнє протистояння залишається одним із ключових у сучасному футболі.

Арт на честь Ліонеля Мессі. Фото: "Інтер Маямі"

Перший матч між "Інтер Маямі" та "Нешвіллом" завершився з рахунком 0:0. Зустріч у відповідь зафіксувала підсумкові цифри 1:1 на табло, і це означало, що команда Хав'єра Маскерано, за яку виступає Ліонель Мессі, вибула з турніру.

