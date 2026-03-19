Лионель Месси забил 900 гол и превзошел достижение Роналду

Дата публикации 19 марта 2026 09:20
Лионель Месси в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters

Легенарный Лионель Месси достиг отметки в 900 голов за карьеру. Аргентинский ветеран отличился в матче "Интер Майами" против "Нэшвилла" в 1/8 Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Гол был забит в дебюте встречи. 

Лидер "Интера" не помог команде пройти в следующую стадию турнира, но вошел в историю, сообщает портал Новини.LIVE

В ответном противостоянии с "Нэшвиллом" Лионель Месси открыл счет после передачи Серхио Регилона. Аргентинец принял мяч в штрафной площади, обработал его и отправил ударом в дальний угол. Этот мяч стал для 38-летнего ветерана юбилейным в профессиональной карьере. Всего на достижение отметки в 900 голов ему понадобилось 1142 матча. 

Месси приблизился к показателю Роналду

По количеству голов аргентинец уступает Криштиану Роналду, на счету которого 965 мячей. Португалец достиг отметки в 900 голов за 1236 матчей. Таким образом, Месси быстрее добрался до этого показателя по количеству игр. Их противостояние остается одним из ключевых в современном футболе. 

Лионель Месси после отметки в 900 голов 19 марта 2026 года
Арт в честь Лионеля Месси. Фото: "Интер Майами"

Первый матч между "Интер Майами" и "Нэшвиллом" завершился со счетом 0:0. Ответная встреча зафиксировала итоговые цифры 1:1 на табло, и это означало, что команда Хавьера Маскерано, за которую выступает Лионель Месси, выбыла из турнира. 

спорт футбол Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
