Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лапорта объяснил, когда Месси вернется в Барселону

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 15:11
Жоан Лапорта (слева) и главный тренер "Барселоны" Ханси Флик. Фото: Reuters/Albert Gea

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможность возвращения Лионеля Месси в клуб. Руководитель каталонцев сделал заявление после своего переизбрания на новый срок. По его словам, связь аргентинского форварда с клубом остается особенной.

Лапорта отметил, что двери для игрока остаются открытыми, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TV3.

Жоан Лапорта уверенно выиграл выборы президента "Барселоны", получив более 68 процентов голосов членов клуба. Его единственный конкурент Виктор Фонт набрал значительно меньше — около 30 процентов. После победы Лапорта затронул тему будущего клуба и возможного участия в нем легендарных игроков. 

Лионель Месси
Лионель Месси на приеме в Белом доме. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Месси продолжает карьеру в США

В настоящее время Лионель Месси выступает за "Интер Майами" в МЛС. Аргентинец покинул "Барселону" в 2021 году после завершения контракта и финансовых сложностей клуба. Несмотря на это, его имя продолжает ассоциироваться с каталонской командой. Все кандидаты в президенты "Барселоны" так или иначе упоминали об аргентинце в своей предвыборной кампании. 

Лионель Месси является одним из самых успешных игроков в истории "Барселоны". В составе каталонцев провел более 700 матчей, неоднократно побеждал в Лиге чемпионов и национальных турнирах. 

Напомним, известный российский боксер оценил шансы Александра Усика на победу в следующем бою украинца. 

Португальская "Бенфика" получила предложение о трансфере Анатолия Трубина и может на него согласиться. 

спорт футбол Лионель Месси Барселона Интер Майами Жоан Лапорта
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации