Лапорта объяснил, когда Месси вернется в Барселону

Жоан Лапорта (слева) и главный тренер "Барселоны" Ханси Флик. Фото: Reuters/Albert Gea

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможность возвращения Лионеля Месси в клуб. Руководитель каталонцев сделал заявление после своего переизбрания на новый срок. По его словам, связь аргентинского форварда с клубом остается особенной.

Лапорта отметил, что двери для игрока остаются открытыми, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TV3.

Жоан Лапорта уверенно выиграл выборы президента "Барселоны", получив более 68 процентов голосов членов клуба. Его единственный конкурент Виктор Фонт набрал значительно меньше — около 30 процентов. После победы Лапорта затронул тему будущего клуба и возможного участия в нем легендарных игроков.

Лионель Месси на приеме в Белом доме. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Месси продолжает карьеру в США

В настоящее время Лионель Месси выступает за "Интер Майами" в МЛС. Аргентинец покинул "Барселону" в 2021 году после завершения контракта и финансовых сложностей клуба. Несмотря на это, его имя продолжает ассоциироваться с каталонской командой. Все кандидаты в президенты "Барселоны" так или иначе упоминали об аргентинце в своей предвыборной кампании.

Лионель Месси является одним из самых успешных игроков в истории "Барселоны". В составе каталонцев провел более 700 матчей, неоднократно побеждал в Лиге чемпионов и национальных турнирах.

Напомним, известный российский боксер оценил шансы Александра Усика на победу в следующем бою украинца.

Португальская "Бенфика" получила предложение о трансфере Анатолия Трубина и может на него согласиться.