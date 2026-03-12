Видео
Барселоне нужен Альварес, Атлетико сопротивляется

Барселоне нужен Альварес, Атлетико сопротивляется

Дата публикации 12 марта 2026 15:21
Барселона убеждает Альвареса поставить ультиматум Атлетико
Хулиан Альварес празднует гол. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес стал приоритетной трансферной целью для "Барселоны". Каталонский клуб мечтает летом подписать молодого и результативного футболиста. 

Хулиан Альварес должен заменить на "Камп Ноу" Роберта Левандовского, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

"Барселона" испытывает дефицит реализации голевых моментов. У тренерского штаба команды есть вопросы и к возрастному Роберту Левандовскому, и к нестабильному Феррану Торресу. Летом "сине-гранатовые" постараются заполучить нового форварда, который может стать игрок "Атлетико". 

Давний интерес к Альваресу 

Каталонцы интересовались Хулианом еще во времена его выступлений за английский "Манчестер Сити". Однако перманентный финансовый кризис помешал "Барселоне" пригласить аргентинца.  

Хулиан Альварес
Хулиан Альварес (справа) с бывшим игроком "Барселоны" Антуаном Гризманном. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Сейчас финансовая ситуация в клубе стабилизировалась, и "Барса" уже может позволить себе дорогой трансфер на проблемную позицию. Фамилия Альвареса снова оказалась в списке потенциальных новичков "сине-гранатовых". Каталонцы готовы заплатить за нападающего 100 млн евро. 

Проблема заключается в том, что "Атлетико" принципиально не хочет отпускать игрока в "Барселону". Руководство "сине-гранатовых" убеждает игрока морально "надавить" на мадридский клуб, чтобы трансфер все же мог состояться. 

спорт футбол Футбол трансферы Барселона Атлетико Мадрид Хулиан Альварес
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
