Україна
Атлетіко принципово відмовляється продати Альварес Барселоні

Атлетіко принципово відмовляється продати Альварес Барселоні

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 15:21
У Барселоні знайшли заміну Левандовському, але є проблема
Хуліан Альварес святкує гол. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес опинився серед головних трансферних цілей "Барселони". Каталонський клуб розраховує влітку підписати молодого та результативного форварда. 

Хуліан Альварес має замінити на "Камп Ноу" Роберта Левандовського, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

"Барселона" відчуває дефіцит реалізації гольових моментів. У тренерського штабу команди є питання і до вікового Роберта Левандовського, і до нестабільного Феррана Торреса. Влітку "синьо-гранатові" постараються запросити нового форварда, яким може стати гравець "Атлетіко".

Давній інтерес до Альвареса

Каталонці цікавилися Хуліаном ще за часів його виступів за англійський "Манчестер Сіті". Однак перманентна фінансова криза завадила "Барселоні" запросити аргентинця.

Хулиан Альварес
Хуліан Альварес (праворуч) із колишнім гравцем "Барселони" Антуаном Грізманном. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Зараз фінансова ситуація в клубі стабілізувалася, і "Барса" вже може дозволити собі дорогий трансфер на проблемну позицію. Прізвище Альвареса знову опинилося в списку потенційних новачків "синьо-гранатових". Каталонці готові заплатити за нападника 100 млн євро.

Проблема полягає в тому, що "Атлетіко" принципово не хоче відпускати гравця в "Барселону". Керівництво "синьо-гранатових" переконує гравця морально "натиснути" на мадридський клуб, щоб трансфер все ж міг відбутися.

спорт футбол Футбол трансфери Барселона Атлетико Мадрид Хуліан Альварес
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
