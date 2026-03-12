У Барселоні знайшли заміну Левандовському, але є проблема

Хуліан Альварес святкує гол. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес опинився серед головних трансферних цілей "Барселони". Каталонський клуб розраховує влітку підписати молодого та результативного форварда.

Хуліан Альварес має замінити на "Камп Ноу" Роберта Левандовського, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Реклама

Читайте також:

"Барселона" відчуває дефіцит реалізації гольових моментів. У тренерського штабу команди є питання і до вікового Роберта Левандовського, і до нестабільного Феррана Торреса. Влітку "синьо-гранатові" постараються запросити нового форварда, яким може стати гравець "Атлетіко".

Давній інтерес до Альвареса

Каталонці цікавилися Хуліаном ще за часів його виступів за англійський "Манчестер Сіті". Однак перманентна фінансова криза завадила "Барселоні" запросити аргентинця.

Хуліан Альварес (праворуч) із колишнім гравцем "Барселони" Антуаном Грізманном. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Зараз фінансова ситуація в клубі стабілізувалася, і "Барса" вже може дозволити собі дорогий трансфер на проблемну позицію. Прізвище Альвареса знову опинилося в списку потенційних новачків "синьо-гранатових". Каталонці готові заплатити за нападника 100 млн євро.

Проблема полягає в тому, що "Атлетіко" принципово не хоче відпускати гравця в "Барселону". Керівництво "синьо-гранатових" переконує гравця морально "натиснути" на мадридський клуб, щоб трансфер все ж міг відбутися.

Нагадаємо, дружина одного з лідерів збірної України вразила вболівальників новою гарячою фотосесією.

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон пояснив, на що був би здатний Олександр Усик в одному рингу з легендами боксу минулих десятиліть.