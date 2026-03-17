Лапорта пояснив, коли Мессі повернеться в Барселону

Дата публікації: 17 березня 2026 15:11
Жоан Лапорта (ліворуч) та головний тренер "Барселони" Гансі Флік. Фото: Reuters/Albert Gea

Президент "Барселони" Жоан Лапорта прокоментував можливість повернення Ліонеля Мессі в клуб. Керівник каталонців зробив заяву після свого переобрання на новий термін. За його словами, зв'язок аргентинського форварда з клубом залишається особливим.

Лапорта зазначив, що двері для гравця залишаються відчиненими, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TV3.

Реклама
Жоан Лапорта впевнено виграв вибори президента "Барселони", отримавши понад 68 відсотків голосів членів клубу. Його єдиний конкурент Віктор Фонт набрав значно менше — близько 30 відсотків. Після перемоги Лапорта торкнувся теми майбутнього клубу та можливої участі в ньому легендарних гравців.

Лионель Месси
Ліонель Мессі на прийомі в Білому домі. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Мессі продовжує кар'єру в США

Наразі Ліонель Мессі виступає за "Інтер Маямі" в МЛС. Аргентинець залишив "Барселону" 2021 року після завершення контракту та фінансових складнощів клубу. Попри це, його ім'я продовжує асоціюватися з каталонською командою. Усі кандидати в президенти "Барселони" так чи інакше згадували про аргентинця у своїй передвиборчій кампанії.

Ліонель Мессі є одним із найуспішніших гравців в історії "Барселони". У складі каталонців провів понад 700 матчів, неодноразово перемагав у Лізі чемпіонів та національних турнірах.

Нагадаємо, відомий російський боксер оцінив шанси Олександра Усика на перемогу в наступному бою українця.

Португальська "Бенфіка" отримала пропозицію про трансфер Анатолія Трубіна і може на неї погодитися.

спорт футбол Ліонель Мессі Барселона Інтер Маямі Жоан Лапорта
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
