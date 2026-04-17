Месси готов сделать инвестицую в известный испанский клуб

Лионель Месси с Кубком Мира-2022. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Аргентинский футболист Лионель Месси может стать владельцем испанского клуба "Корнелья". Стороны находятся на стадии переговоров. Речь идет о возможной покупке контрольного пакета акций.

Сделка пока не завершена и официально не подтверждена, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Корнелья" выступает в низших дивизионах испанского футбола. Клуб базируется в Каталонии и известен своей работой с молодежью. В случае завершения сделки Лионель Месси может стать одним из немногих действующих футболистов, владеющих европейским клубом. Проект рассматривается как долгосрочная инвестиция.

Лионель Месси после победы в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Michael Dalder

Когда Месси купит "Корнелью"

Советники Лионеля изучают финансовое состояние клуба и перспективы развития. Рассматриваются варианты модернизации инфраструктуры и усиления спортивной структуры. Возможное приобретение может быть частью стратегии по расширению влияния в футбольной индустрии. Окончательное решение пока не принято.

Аргентинец Лионель Месси продолжает карьеру игрока и параллельно может заниматься инвестиционными проектами. Покупка клуба позволит ему развивать управленческий опыт в футболе. Подобные шаги ранее предпринимали и другие известные футболисты.

"Корнелья" является каталонским клубом, который выступает в нижних дивизионах испанского футбола и базируется в пригороде Барселоны. Команда получила известность благодаря развитию молодых игроков (Жорди Мбоула, Энрик Франкеса) и работе с академией. Также клуб привлек внимание после успешных выступлений в Кубке Испании, где обыгрывал более статусных соперников ("Атлетико", "Вильярреал").

