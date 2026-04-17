Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Лионеля Месси появится собственный футбольный клуб

У Лионеля Месси появится собственный футбольный клуб

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 08:47
Месси готов сделать инвестицую в известный испанский клуб
Лионель Месси с Кубком Мира-2022. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Аргентинский футболист Лионель Месси может стать владельцем испанского клуба "Корнелья". Стороны находятся на стадии переговоров. Речь идет о возможной покупке контрольного пакета акций.

Сделка пока не завершена и официально не подтверждена, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Корнелья" выступает в низших дивизионах испанского футбола. Клуб базируется в Каталонии и известен своей работой с молодежью. В случае завершения сделки Лионель Месси может стать одним из немногих действующих футболистов, владеющих европейским клубом. Проект рассматривается как долгосрочная инвестиция. 

Лионель Месси с Кубком чемпионов в 2015 году
Лионель Месси после победы в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Michael Dalder

Когда Месси купит "Корнелью" 

Советники Лионеля изучают финансовое состояние клуба и перспективы развития. Рассматриваются варианты модернизации инфраструктуры и усиления спортивной структуры. Возможное приобретение может быть частью стратегии по расширению влияния в футбольной индустрии. Окончательное решение пока не принято.

Аргентинец Лионель Месси продолжает карьеру игрока и параллельно может заниматься инвестиционными проектами. Покупка клуба позволит ему развивать управленческий опыт в футболе. Подобные шаги ранее предпринимали и другие известные футболисты.

"Корнелья" является каталонским клубом, который выступает в нижних дивизионах испанского футбола и базируется в пригороде Барселоны. Команда получила известность благодаря развитию молодых игроков (Жорди Мбоула, Энрик Франкеса) и работе с академией. Также клуб привлек внимание после успешных выступлений в Кубке Испании, где обыгрывал более статусных соперников ("Атлетико", "Вильярреал"). 

спорт футбол Лионель Месси Барселона Интер Майами
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации