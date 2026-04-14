Мама Пономаренка назвала команду, про яку мріє форвард

Головна Спорт Мати Пономаренка назвала команду, про яку мріє форвард

Дата публікації: 14 квітня 2026 15:18
Матвій Пономаренко (ліворуч) у єврокубковому матчі. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко в сезоні 2025/2026 став основним гравцем команди. Вихованець "біло-синіх" забиває голи практично в кожному матчі. Не виключено, що незабаром він піде шляхом старших товаришів, які переїхали в європейські ліги.

Мама Матвія Пономаренка назвала зарубіжну команду, яка йому подобається, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Лідер атак київського "Динамо" став основним футболістом "біло-синіх" після того, як команду очолив Ігор Костюк. Колишній тренер молодіжки столичного клубу прекрасно знайомий із можливостями Матвія Пономаренка, якому довірив місце на вістрі атак команди.

Матвій Пономаренко в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Де хотів би грати Пономаренко

Молодий нападник зіграв у нинішньому сезоні вже 27 матчів за "Динамо" у всіх турнірах. Матвій Пономаренко записав на свій рахунок 10 голів. Якщо він продовжить виступати в такому ж темпі, але трансфер у закордонну команду стане лише питанням часу.

Київське "Динамо" не є межею мрій 20-річного форварда. Мама Матвія Пономаренка зізналася, що він із дитинства вболіває за мадридський "Реал" і мріє зіграти на стадіоні іспанської команди "Сантьяго Бернабеу". Вона побажала синові, щоб травми обходили його стороною на шляху до мрії.

Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
