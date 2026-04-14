Мама Пономаренка назвала команду, про яку мріє форвард

Матвій Пономаренко (ліворуч) у єврокубковому матчі. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко в сезоні 2025/2026 став основним гравцем команди. Вихованець "біло-синіх" забиває голи практично в кожному матчі. Не виключено, що незабаром він піде шляхом старших товаришів, які переїхали в європейські ліги.

Мама Матвія Пономаренка назвала зарубіжну команду, яка йому подобається.

Лідер атак київського "Динамо" став основним футболістом "біло-синіх" після того, як команду очолив Ігор Костюк. Колишній тренер молодіжки столичного клубу прекрасно знайомий із можливостями Матвія Пономаренка, якому довірив місце на вістрі атак команди.

Матвій Пономаренко в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Де хотів би грати Пономаренко

Молодий нападник зіграв у нинішньому сезоні вже 27 матчів за "Динамо" у всіх турнірах. Матвій Пономаренко записав на свій рахунок 10 голів. Якщо він продовжить виступати в такому ж темпі, але трансфер у закордонну команду стане лише питанням часу.

Київське "Динамо" не є межею мрій 20-річного форварда. Мама Матвія Пономаренка зізналася, що він із дитинства вболіває за мадридський "Реал" і мріє зіграти на стадіоні іспанської команди "Сантьяго Бернабеу". Вона побажала синові, щоб травми обходили його стороною на шляху до мрії.

Раніше портал Новини.LIVE писав про те, що Матвій Пономаренко відкинув першу пропозицію "Динамо" про продовження контракту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Сергій Ребров не буде продовжувати угоду з УАФ і повернеться в клубний футбол.