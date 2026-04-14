Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Мать Пономаренко назвала команду, о которой мечтает форвард

Мать Пономаренко назвала команду, о которой мечтает форвард

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 15:18
Мама Пономаренко назвала команду, о которой мечтает форвард
Матвей Пономаренко (слева) в еврокубковом матче. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко в сезоне 2025/2026 стал основным игроком команды. Воспитанник "бело-синих" забивает голы практически в каждом матче. Не исключено, что вскоре он последует по пути старших товарищей, переехавших в европейские лиги. 

Мама Матвея Пономаренко назвала зарубежную команду, которая ему нравится, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Лидер атак киевского "Динамо" стал основным футболистом "бело-синих" после того, как команду возглавил Игорь Костюк. Бывший тренер молодежки столичного клуба прекрасно знаком с возможностями Матвея Пономаренко, которому доверил место на острие атак команды. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Где хотел бы играть Пономаренко 

Молодой нападающий сыграл в нынешнем сезоне уже 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах. Матвей Пономаренко записал на свой счет 10 голов. Если он продолжит выступать в таком же темпе, но трансфер в зарубежную команду станет лишь вопросом времени. 

Киевское "Динамо" не является пределом мечтаний 20-летнего форварда. Мама Матвея Пономаренко призналась, что он с детства болеет за мадридский "Реал" и мачтает сыграть на стадионе испанской команды "Сантьяго Бернабеу". Она пожелала сыну, чтобы травмы обходили его стороной на пути к мечте. 

Ранее портал Новини.LIVE писал о том, что Матвей Пономаренко отверг первое предложение "Динамо" о продлении контракта. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Сергей Ребров не будет продлевать соглашение с УАФ и вернется в клубный футбол. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации