Мама Пономаренко назвала команду, о которой мечтает форвард

Матвей Пономаренко (слева) в еврокубковом матче. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко в сезоне 2025/2026 стал основным игроком команды. Воспитанник "бело-синих" забивает голы практически в каждом матче. Не исключено, что вскоре он последует по пути старших товарищей, переехавших в европейские лиги.

Мама Матвея Пономаренко назвала зарубежную команду, которая ему нравится, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Лидер атак киевского "Динамо" стал основным футболистом "бело-синих" после того, как команду возглавил Игорь Костюк. Бывший тренер молодежки столичного клуба прекрасно знаком с возможностями Матвея Пономаренко, которому доверил место на острие атак команды.

Матвей Пономаренко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Где хотел бы играть Пономаренко

Молодой нападающий сыграл в нынешнем сезоне уже 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах. Матвей Пономаренко записал на свой счет 10 голов. Если он продолжит выступать в таком же темпе, но трансфер в зарубежную команду станет лишь вопросом времени.

Киевское "Динамо" не является пределом мечтаний 20-летнего форварда. Мама Матвея Пономаренко призналась, что он с детства болеет за мадридский "Реал" и мачтает сыграть на стадионе испанской команды "Сантьяго Бернабеу". Она пожелала сыну, чтобы травмы обходили его стороной на пути к мечте.

