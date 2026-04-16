Гравець Динамо Яцик освідчився коханій у Києві

Ще один футболіст Динамо освідчився та чекає на весілля
Півзахисник київського "Динамо" Олександр Яцик освідчився своїй коханій. Футболіст обрав романтичну локацію в столиці та отримав згоду.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Марини.
У "Динамо" буде ще одне весілля
За інформацією, 23-річний гравець організував пропозицію на набережній у Києві. Для особливого моменту він підготував романтичну атмосферу з квітами та свічками, створивши романтичну атмосферу для освідчення.
Обраниця футболіста відповіла згодою, що підтверджують публікації в соцмережах, де пара поділилася фото з важливої події.
Фото супроводжувалося коротким підписом "YES" та датою — 12 квітня 2026 року, що зафіксувало момент заручин.
У цьому сезоні Яцик провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах. На рахунку півзахисника три забиті м’ячі, і поступово закріплюється в першій команді.
Після відмови від переходу в "Металіст 1925" для футболіста цей рік є насиченим як у професійному, так і в особистому житті.
Раніше інший гравець "Динамо" Матвій Пономаренко також одружився, офіційно оформивши стосунки зі своєю коханою.
