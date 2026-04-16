Головна Спорт Ще один футболіст Динамо освідчився та чекає на весілля

Ще один футболіст Динамо освідчився та чекає на весілля

Дата публікації: 16 квітня 2026 13:30
Гравець Динамо Яцик освідчився коханій у Києві
Олександр Яцик з коханою дівчиною Мариною. Фото: instagram.com/maarrrinna

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Яцик освідчився своїй коханій. Футболіст обрав романтичну локацію в столиці та отримав згоду.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Марини.

Александр Яцик сделал предложение своей девушке
Олександр Яцик освідчився коханій дівчині. Фото: instagram.com/maarrrinna

У "Динамо" буде ще одне весілля

За інформацією, 23-річний гравець організував пропозицію на набережній у Києві. Для особливого моменту він підготував романтичну атмосферу з квітами та свічками, створивши романтичну атмосферу для освідчення.

Обраниця футболіста відповіла згодою, що підтверджують публікації в соцмережах, де пара поділилася фото з важливої події.

Александр Яцик сделал предложение своей девушке
Олександр Яцик. Фото: instagram.com/maarrrinna

Фото супроводжувалося коротким підписом "YES" та датою — 12 квітня 2026 року, що зафіксувало момент заручин.

Читайте також:

У цьому сезоні Яцик провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах. На рахунку півзахисника три забиті м’ячі, і поступово закріплюється в першій команді.

Александр Яцик сделал предложение своей девушке
Олександр Яцик з коханою дівчиною Мариною. Фото: instagram.com/maarrrinna

Після відмови від переходу в "Металіст 1925" для футболіста цей рік є насиченим як у професійному, так і в особистому житті.

Раніше інший гравець "Динамо" Матвій Пономаренко також одружився, офіційно оформивши стосунки зі своєю коханою.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Андрій Шевченко у Львові відкрив нове футбольне поле, зроблене за спонсорства ФІФА та УАФ.

Також Новини.LIVE публікували інформацію, що Олександр Усик хоче мільярд за третій бій проти Тайсона Ф'юрі.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
