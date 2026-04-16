Игрок Динамо Яцык сделал предложение любимой в Киеве

Александр Яцык с любимой девушкой Мариной. Фото: instagram.com/maarrrinna

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Яцык сделал предложение своей возлюбленной. Футболист выбрал романтическую локацию в столице и получил согласие.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Марины.

У "Динамо" будет еще одна свадьба

По имеющейся информации, 23-летний игрок организовал предложение на набережной в Киеве. Для особого момента он подготовил романтическую атмосферу с цветами и свечами, создав романтическую атмосферу для признания.

Избранница футболиста ответила согласием, что подтверждают публикации в соцсетях, где пара поделилась фото с важного события.

Фото сопровождалось короткой подписью "YES" и датой — 12 апреля 2026 года, что зафиксировало момент помолвки.

В этом сезоне Яцык провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах. На счету полузащитника три забитых мяча, и постепенно закрепляется в первой команде.

После отказа от перехода в "Металлист 1925" для футболиста этот год является насыщенным как в профессиональной, так и в личной жизни.

Ранее другой игрок "Динамо" Матвей Пономаренко также женился, официально оформив отношения со своей возлюбленной.

