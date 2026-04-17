Шовковский после Динамо занялся политикой и общественной деятельностью

Александр Шовковский отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский после ухода с должности изменил свою публичную активность. Прошло почти пять месяцев с момента его увольнения. За это время специалист продолжил работу в футбольной сфере, но в другой роли.

Одновременно заметно выросла его активность как депутата Киевского городского совета, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Александр Шовковский работает советником президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса. Он сохраняет связь с клубом, но не занимает тренерскую должность. Освободившееся время позволило ему сосредоточиться на других направлениях деятельности. В частности, речь идет о выполнении депутатских обязанностей.

Александр Шовковский во время работы тренером. Фото: пресс-служба "Динамо"

Посещаемость заседаний Киевсовета

Согласно данным Киевского городского совета, после увольнения Александр Шовковский посетил все шесть заседаний. Ранее его посещаемость составляла около 56% за весь период работы депутатом с 2020 года. Активность была выше только в первый год его полномочий. Новые показатели свидетельствуют о значительном изменении подхода к работе.

Кроме того, на странице депутата появились отчеты о деятельности за 2022, 2023 и 2024 годы. Ранее эти документы отсутствовали в открытом доступе. Обновление информации произошло уже после ухода из киевского "Динамо".

Читайте также:

