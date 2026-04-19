Беллью оценил статус Усика перед боем с Верхувеном

Экс-чемпион мира заявил, что Усик может диктовать условия любому
Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о чемпионе мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александре Усике. Британец оценил статус украинца накануне следующего боя.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.
Беллью, который проиграл Усику нокаутом, подчеркнул, что украинец уже доказал свой уровень, победив всех ключевых соперников. Тони считает, что украинец больше не должен доказывать и может сам определять свой дальнейший путь.
"Усик побил всех, кто выходил против него, и больше ему уже ничего доказывать", — сказал Беллью.
Также экс-чемпион добавил, что Усик заслужил право диктовать условия, в том числе и в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
По словам британца, именно украинец сейчас является ключевой фигурой в супертяжелом весе.
"Он имеет полное право сам решать, что делать дальше — в том числе и перед боем против Верхувена. Он заслужил право диктовать условия. Он здесь главный", — добавил Беллью.
Отдельно Белью ответил на вопрос о потенциальном противостоянии Усика с молодыми боксерами, в частности Мозесом Итаумой. Белью не верит, что кто-то из нового поколения пока способен составить конкуренцию украинцу.
Следующий бой Усика с Верхувеном запланирован на 23 мая в Гизе, Египте.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о громких высказываниях Рико Верхувена перед поединком с украинцем Александром Усиком.
Также Новини.LIVE сообщал о команде боксеров, которые помогают Усику в тренировочном лагере перед боем с Верхувеном.
Читайте Новини.LIVE!