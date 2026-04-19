Главная Спорт Экс-чемпион мира заявил, что Усик может диктовать условия любому

Экс-чемпион мира заявил, что Усик может диктовать условия любому

Дата публикации 19 апреля 2026 23:39
Беллью оценил статус Усика перед боем с Верхувеном
Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о чемпионе мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александре Усике. Британец оценил статус украинца накануне следующего боя.

Александр Усик. Фото: Reuters

Беллью оценил статус Усика

Беллью, который проиграл Усику нокаутом, подчеркнул, что украинец уже доказал свой уровень, победив всех ключевых соперников. Тони считает, что украинец больше не должен доказывать и может сам определять свой дальнейший путь.

"Усик побил всех, кто выходил против него, и больше ему уже ничего доказывать", — сказал Беллью.

Также экс-чемпион добавил, что Усик заслужил право диктовать условия, в том числе и в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

По словам британца, именно украинец сейчас является ключевой фигурой в супертяжелом весе.

"Он имеет полное право сам решать, что делать дальше — в том числе и перед боем против Верхувена. Он заслужил право диктовать условия. Он здесь главный", — добавил Беллью.

Отдельно Белью ответил на вопрос о потенциальном противостоянии Усика с молодыми боксерами, в частности Мозесом Итаумой. Белью не верит, что кто-то из нового поколения пока способен составить конкуренцию украинцу.

Следующий бой Усика с Верхувеном запланирован на 23 мая в Гизе, Египте.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
