Головна Спорт Ексчемпіон світу заявив, що Усик може диктувати умови будь-кому

Ексчемпіон світу заявив, що Усик може диктувати умови будь-кому

Дата публікації: 19 квітня 2026 23:39
Белью оцінив статус Усика перед боєм із Верхувеном
Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика. Британець оцінив статус українця напередодні наступного бою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Белью, який програв Усику нокаутом, наголосив, що українець вже довів свій рівень, перемігши всіх ключових суперників. Тоні вважає, що українець більше не має доводити і може сам визначати свій подальший шлях.

"Усик побив усіх, хто виходив проти нього, і більше йому вже нічого доводити", — сказав Белью.

Також ексчемпіон додав, що Усик заслужив право диктувати умови, зокрема й у поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена.

За словами британця, саме українець зараз є ключовою фігурою у надважкій вазі.

"Він має повне право сам вирішувати, що робити далі — зокрема й перед боєм проти Верхувена. Він заслужив право диктувати умови. Він тут головний", — додав Белью.

Окремо Белью відповів на запитання щодо потенційного протистояння Усика з молодими боксерами, зокрема Мозесом Ітаумою. Белью не вірить, що хтось із нового покоління наразі здатен скласти конкуренцію українцю.

Наступний бій Усика з Верхувеном запланований на 23 травня у Гізі, Єгипті.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про гучні висловлювання Ріко Верхувена перед поєдинком з українцем Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE повідомляв про команду боксерів, які допомагають Усику у тренувальному таборі перед боєм із Верхувеном.

Автор:
