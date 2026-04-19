Белью оцінив статус Усика перед боєм із Верхувеном

Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика. Британець оцінив статус українця напередодні наступного бою.

Seconds Out.

Белью оцінив статус Усика

Белью, який програв Усику нокаутом, наголосив, що українець вже довів свій рівень, перемігши всіх ключових суперників. Тоні вважає, що українець більше не має доводити і може сам визначати свій подальший шлях.

"Усик побив усіх, хто виходив проти нього, і більше йому вже нічого доводити", — сказав Белью.

Також ексчемпіон додав, що Усик заслужив право диктувати умови, зокрема й у поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена.

За словами британця, саме українець зараз є ключовою фігурою у надважкій вазі.

"Він має повне право сам вирішувати, що робити далі — зокрема й перед боєм проти Верхувена. Він заслужив право диктувати умови. Він тут головний", — додав Белью.

Окремо Белью відповів на запитання щодо потенційного протистояння Усика з молодими боксерами, зокрема Мозесом Ітаумою. Белью не вірить, що хтось із нового покоління наразі здатен скласти конкуренцію українцю.

Наступний бій Усика з Верхувеном запланований на 23 травня у Гізі, Єгипті.

