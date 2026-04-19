Верхувен пообіцяв Усику, що йде забрати його пояса

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен поділився очікуваннями від бою проти чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика. Поєдинок відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипті.

Верхувен прокоментував бій з Усиком

Верхувен прокоментував бій з Усиком

Верхувен заявив, що критика його участі у титульному бою в боксі пов’язана з тим, що люди не знайомі з його кар’єрою.

За словами Ріко, організація бою з Усиком є логічною, зважаючи на його досягнення у кікбоксингу, а також досвід у суміжних дисциплінах, які визнає WBC.

"Вони можуть критикувати, але це не залежить від мене. Я просто сприймаю це як є", — сказав Верхувен.

Ріко Верхувен та Едді Хірн на пресконференції перед боєм. Фото: Reuters

Також він додав, що більш показовою була б перемога за очками, адже тоді суперник використає всі можливості для виграшу. Водночас кікбоксер не виключає варіант із нокаутом, хоча визнає, що такий результат можуть вважати випадковим.

На завершення Верхувен звернувся до українця з коротким зверненням.

"Будь готовий, бо я йду за поясами", — додав Ріко.

Перший бій Верхувена у боксі

Свій перший професійний бій у боксі Верхувен провів ще у 2014 році. Тоді він зустрівся з угорським боксером Яношем Фінферою та здобув перемогу нокаутом у другому раунді.

Олександр Усик та Ріко Верхувен потиснули руки. Фото: Reuters

Поєдинок тривав недовго — нідерландець швидко заволодів ініціативою та використав перевагу в габаритах і силі удару. Його суперник не витримав темпу і пропустив вирішальну атаку.

Бій з Фінферою залишився єдиним для Верхувена у професійному боксі. Після цього він повністю зосередився на кар’єрі в кікбоксингу, де став одним із найкращих у світі.

Наразі, після паузи більш ніж у десять років, він повертається в ринг для другого бою і одразу за титул.

Що стоїть на кону поєдинку

Для Верхувена цей поєдинок є можливістю заявити про себе у професійному боксі й у разі перемоги отримати нові поєдинки з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.

У разі перемоги над Усиком він отримає можливість претендувати на статус чемпіона світу. При цьому нідерландець не ризикує репутацією, тоді як українець ризикує репутацією в обмін на солідний гонорар.

