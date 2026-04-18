Грицив нокаутував Дуродолу в першому раунді у Львові

Непереможний український важковаговик нокаутував в 1-му раунді Дуродолу
Український боксер Олександр Гриців здобув дострокову перемогу над нігерійцем Оланреважі Дуродолою у Львові. Поєдинок завершився в першому раунді.
Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.
Гриців переміг у першому раунді
Бій відбувся у рамках вечора боксу у ваговій категорії бриджервейт. Гриців із перших секунд мав перевагу в швидкості та точності, регулярно влучаючи боковими ударами.
Дуродола намагався відповідати правим прямим, однак більшість атак не досягала мети. Українець впевнено працював на контратаках і почав нарощувати тиск.
В одному з моментів Гриців спіймав суперника серією ударів, які змусили нігерійця втратити рівновагу. Від падіння його врятували канати, але вже за мить українець продовжив атаку.
Дуродола спробував відновитися, однак швидко зрозумів, що не зможе продовжити бій на належному рівні. Нігерієць став на коліно та сигналізував рефері про зупинку поєдинку.
У підсумку Гриців переміг технічним нокаутом у першому раунді та зберіг рекорд без поразок, довів його до 13 перемог.
