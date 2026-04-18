Головна Спорт Непереможний український важковаговик нокаутував в 1-му раунді Дуродолу

Непереможний український важковаговик нокаутував в 1-му раунді Дуродолу

Дата публікації: 18 квітня 2026 23:59
Грицив нокаутував Дуродолу в першому раунді у Львові
Олександр Гриців. Фото: instagram.com/hrytsiv.o/

Український боксер Олександр Гриців здобув дострокову перемогу над нігерійцем Оланреважі Дуродолою у Львові. Поєдинок завершився в першому раунді.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

Гриців переміг у першому раунді

Бій відбувся у рамках вечора боксу у ваговій категорії бриджервейт. Гриців із перших секунд мав перевагу в швидкості та точності, регулярно влучаючи боковими ударами.

Дуродола намагався відповідати правим прямим, однак більшість атак не досягала мети. Українець впевнено працював на контратаках і почав нарощувати тиск.

В одному з моментів Гриців спіймав суперника серією ударів, які змусили нігерійця втратити рівновагу. Від падіння його врятували канати, але вже за мить українець продовжив атаку.

Читайте також:
Дуродола спробував відновитися, однак швидко зрозумів, що не зможе продовжити бій на належному рівні. Нігерієць став на коліно та сигналізував рефері про зупинку поєдинку.

У підсумку Гриців переміг технічним нокаутом у першому раунді та зберіг рекорд без поразок, довів його до 13 перемог.
 

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про спаринг-партнерів Олександра Усика, які працюють із ним під час підготовки в Іспанії.

Також Новини.LIVE писав, що колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський виступив із критикою на адресу Андрія Ярмоленка.

професійний бокс українські боксери Олександр Гриців
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
