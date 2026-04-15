Усик заговорив про завершення кар’єри

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик прокоментував можливе завершення кар’єри. Український боксер зізнався, що вже замислюється над цим.

Про це Усик повідомив YouTube-каналу Daily Mail Boxing.

Усик думає про відхід із боксу

Під час інтерв’ю Усик дав зрозуміти, що питання завершення кар’єри для нього вже не є віддаленим. При цьому, Олександр не зізнався, як саме оголосить про завершення кар’єри.

"Слухайте, це близько", — сказав Усик про завершення кар’єри.

Водночас українець наголосив, що наразі отримує задоволення від процесу підготовки та виступів. Він зазначив, що почав більше цінувати кожен момент у боксі.

"Зараз мені подобається те, що я роблю", — додав чемпіон.

Раніше Усик заявляв, що йому залишилося три поєдинки — проти Ріко Верхувена, переможця бою Фабіо Вордлі — Даніель Дюбуа, а також третя зустріч із Тайсоном Ф’юрі.

Наразі головною метою українця залишається найближчий поєдинок. Усик готується до поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена.

Бій запланований на 23 травня та відбудеться у Гізі, Єгипті. Це буде перший вихід українця в ринг після перемоги над Дюбуа, яку він здобув у липні минулого року.

