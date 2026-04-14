Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Усик готовий пропустити Джошуа вперед в черзі за бій з Ф'юрі

Усик готовий пропустити Джошуа вперед в черзі за бій з Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 23:42
Усик повідомив, чи завадить Джошуа побитися з Ф’юрі
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував можливий бій між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Українець зізнався, що цей поєдинок може вплинути на його подальші плани у кар’єрі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на слова українця на пресконференції.

Усик хотів провести бій із Ф’юрі

Усик раніше заявляв, що планує провести ще три поєдинки перед завершенням кар’єри. Серед потенційних суперників він називав переможця протистояння Вордлі — Дюбуа, а також можливу третю зустріч із Ф’юрі.

Водночас британець після перемоги над Арсланбеком Махмудовим публічно висловив бажання провести бій проти Джошуа. Це поставило під сумнів перспективу трилогії з українцем.

Усик дав зрозуміти, що в разі підписання контракту між Ф’юрі та Джошуа він готовий змінити свої плани.

Читайте також:

"Якщо Тайсон Ф’юрі підпише бій із Ей Джеєм, я просто відійду", — сказав Усик.

Українець також зазначив, що в такому випадку спостерігатиме за поєдинком як уболівальник.

Крім того, чемпіон висловив думку щодо можливого переможця цього протистояння. За його словами, фаворитом є Джошуа.

"Ей Джей виграє. Це майбутній абсолютний чемпіон", — додав Усик.

Таким чином, Усик не виключає, що його кар’єрні плани можуть змінитися залежно від рішень інших топбоксерів надважкої ваги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про відмову Матвія Пономаренка від продовження контракту з київським "Динамо".

Також Новини.LIVE повідомляв про варіант із продовженням кар’єри Сергія Реброва, який покине збірну України.

Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації