Усик повідомив, чи завадить Джошуа побитися з Ф’юрі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував можливий бій між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Українець зізнався, що цей поєдинок може вплинути на його подальші плани у кар’єрі.



Усик хотів провести бій із Ф’юрі

Усик раніше заявляв, що планує провести ще три поєдинки перед завершенням кар’єри. Серед потенційних суперників він називав переможця протистояння Вордлі — Дюбуа, а також можливу третю зустріч із Ф’юрі.

Водночас британець після перемоги над Арсланбеком Махмудовим публічно висловив бажання провести бій проти Джошуа. Це поставило під сумнів перспективу трилогії з українцем.

Усик дав зрозуміти, що в разі підписання контракту між Ф’юрі та Джошуа він готовий змінити свої плани.

"Якщо Тайсон Ф’юрі підпише бій із Ей Джеєм, я просто відійду", — сказав Усик.

Українець також зазначив, що в такому випадку спостерігатиме за поєдинком як уболівальник.

Крім того, чемпіон висловив думку щодо можливого переможця цього протистояння. За його словами, фаворитом є Джошуа.

"Ей Джей виграє. Це майбутній абсолютний чемпіон", — додав Усик.

Таким чином, Усик не виключає, що його кар’єрні плани можуть змінитися залежно від рішень інших топбоксерів надважкої ваги.