Усик сообщил, помешает ли Джошуа подраться с Фьюри

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал возможный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Украинец признался, что этот поединок может повлиять на его дальнейшие планы в карьере.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова украинца на пресс-конференции.

Усик хотел провести бой с Фьюри

Усик ранее заявлял, что планирует провести еще три поединка перед завершением карьеры. Среди потенциальных соперников он называл победителя противостояния Уордли — Дюбуа, а также возможную третью встречу с Фьюри.

В то же время британец после победы над Арсланбеком Махмудовым публично выразил желание провести бой против Джошуа. Это поставило под сомнение перспективу трилогии с украинцем.

Усик дал понять, что в случае подписания контракта между Фьюри и Джошуа он готов изменить свои планы.

Читайте также:

"Если Тайсон Фьюри подпишет бой с Эй Джеем, я просто отойду", — сказал Усик.

Украинец также отметил, что в таком случае будет наблюдать за поединком как болельщик.

Кроме того, чемпион высказал мнение относительно возможного победителя этого противостояния. По его словам, фаворитом является Джошуа.

"Эй Джей выиграет. Это будущий абсолютный чемпион", — добавил Усик.

Таким образом, Усик не исключает, что его карьерные планы могут измениться в зависимости от решений других топбоксеров супертяжелого веса.