Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик готов пропустить Джошуа вперед в очереди за бой с Фьюри

Усик готов пропустить Джошуа вперед в очереди за бой с Фьюри

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 23:42
Усик сообщил, помешает ли Джошуа подраться с Фьюри
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал возможный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Украинец признался, что этот поединок может повлиять на его дальнейшие планы в карьере.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова украинца на пресс-конференции.

Усик хотел провести бой с Фьюри

Усик ранее заявлял, что планирует провести еще три поединка перед завершением карьеры. Среди потенциальных соперников он называл победителя противостояния Уордли — Дюбуа, а также возможную третью встречу с Фьюри.

В то же время британец после победы над Арсланбеком Махмудовым публично выразил желание провести бой против Джошуа. Это поставило под сомнение перспективу трилогии с украинцем.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик дал понять, что в случае подписания контракта между Фьюри и Джошуа он готов изменить свои планы.

Читайте также:

"Если Тайсон Фьюри подпишет бой с Эй Джеем, я просто отойду", — сказал Усик.

Украинец также отметил, что в таком случае будет наблюдать за поединком как болельщик.

Кроме того, чемпион высказал мнение относительно возможного победителя этого противостояния. По его словам, фаворитом является Джошуа.

"Эй Джей выиграет. Это будущий абсолютный чемпион", — добавил Усик.

Таким образом, Усик не исключает, что его карьерные планы могут измениться в зависимости от решений других топбоксеров супертяжелого веса.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об отказе Матвея Пономаренко от продления контракта с киевским "Динамо".

Также Новини.LIVE сообщал о варианте с продолжением карьеры Сергея Реброва, который покинет сборную Украины.

Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации