Усик заговорил о завершении карьеры

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик прокомментировал возможное завершение карьеры. Украинский боксер признался, что уже задумывается над этим.

Об этом Усик сообщил YouTube-каналу Daily Mail Boxing, передает портал Новини.LIVE.

Усик думает об уходе из бокса

Во время интервью Усик дал понять, что вопрос завершения карьеры для него уже не является отдаленным. При этом, Александр не признался, как именно объявит о завершении карьеры.

"Слушайте, это близко", — сказал Усик о завершении карьеры.

В то же время украинец отметил, что сейчас получает удовольствие от процесса подготовки и выступлений. Он отметил, что начал больше ценить каждый момент в боксе.

"Сейчас мне нравится то, что я делаю", — добавил чемпион.

Ранее Усик заявлял, что ему осталось три поединка - против Рико Верхувена, победителя боя Фабио Уордли — Даниэль Дюбуа, а также третья встреча с Тайсоном Фьюри.

Сейчас главной целью украинца остается ближайший поединок. Усик готовится к поединку против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Бой запланирован на 23 мая и состоится в Гизе, Египет. Это будет первый выход украинца в ринг после победы над Дюбуа, которую он одержал в июле прошлого года.

