Шовковський різко висловився про Ярмоленка

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шовковський жорстко розкритикував Ярмоленка через егоїзм

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 21:37
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Колишній тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував ставлення Андрія Ярмоленка до роботи з його тренерським штабом. Фахівець дав оцінку як ігровим якостям футболіста, так і його поведінці поза полем.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посилання на Instagram тренера.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Шовковський про причини конфлікту з Ярмоленком

За словами Шовковського, Ярмоленко залишається одним із найяскравіших українських футболістів свого покоління. Водночас він відзначив, що у гравця є особливості у взаємодії з тренерами.

"Він видатний український футболіст, який зосереджений виключно на собі й не сприймає інформацію від тренерського штабу", — написав Шовковський.

Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про кнфлікт між Шовковським та Ярмоленком. У зв'язку з цим вінгер навіть втратив місце в основному складі.

Ярмоленко є одним із найбільш досвідчених гравців в українському футболі та має значний міжнародний досвід виступів на міжнародному рівні. Цього сезону футболіст провів у складі "Динамо" 28 матчів, в яких забив сім м'ячів.

Динамо Андрій Ярмоленко Олександр Шовковський
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації