Шовковський різко висловився про Ярмоленка

Колишній тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував ставлення Андрія Ярмоленка до роботи з його тренерським штабом. Фахівець дав оцінку як ігровим якостям футболіста, так і його поведінці поза полем.

Шовковський про причини конфлікту з Ярмоленком

За словами Шовковського, Ярмоленко залишається одним із найяскравіших українських футболістів свого покоління. Водночас він відзначив, що у гравця є особливості у взаємодії з тренерами.

"Він видатний український футболіст, який зосереджений виключно на собі й не сприймає інформацію від тренерського штабу", — написав Шовковський.

Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про кнфлікт між Шовковським та Ярмоленком. У зв'язку з цим вінгер навіть втратив місце в основному складі.

Ярмоленко є одним із найбільш досвідчених гравців в українському футболі та має значний міжнародний досвід виступів на міжнародному рівні. Цього сезону футболіст провів у складі "Динамо" 28 матчів, в яких забив сім м'ячів.

