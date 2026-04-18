Главная Спорт Шовковский жестко раскритиковал Ярмоленко из-за эгоизма

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 21:37
Шовковский резко высказался о Ярмоленко
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал отношение Андрея Ярмоленко к работе с его тренерским штабом. Специалист дал оценку как игровым качествам футболиста, так и его поведению вне поля.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram тренера.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Шовковский о причинах конфликта с Ярмоленко

По словам Шовковского, Ярмоленко остается одним из самых ярких украинских футболистов своего поколения. В то же время он отметил, что у игрока есть особенности во взаимодействии с тренерами.

"Он выдающийся украинский футболист, который сосредоточен исключительно на себе и не воспринимает информацию от тренерского штаба", — написал Шовковский.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о кнфликте между Шовковским и Ярмоленко. В связи с этим вингер даже потерял место в основном составе.

Ярмоленко является одним из самых опытных игроков в украинском футболе и имеет значительный международный опыт выступлений на международном уровне. В этом сезоне футболист провел в составе "Динамо" 28 матчей, в которых забил семь мячей.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
