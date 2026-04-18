

Главная Спорт Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал в 1-м раунде Дуродолу

Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал в 1-м раунде Дуродолу

Дата публикации 18 апреля 2026 23:59
Грицив нокаутировал Дуродолу в первом раунде во Львове
Александр Грицив. Фото: instagram.com/hrytsiv.o/

Украинский боксер Александр Грицив одержал досрочную победу над нигерийцем Оланреважи Дуродолой во Львове. Поединок завершился в первом раунде.

О результате боя сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грицив победил в первом раунде

Бой состоялся в рамках вечера бокса в весовой категории бриджервейт. Грицив с первых секунд имел преимущество в скорости и точности, регулярно попадая боковыми ударами.

Дуродола пытался отвечать правым прямым, однако большинство атак не достигали цели. Украинец уверенно работал на контратаках и начал наращивать давление.

В одном из моментов Грицив поймал соперника серией ударов, которые заставили нигерийца потерять равновесие. От падения его спасли канаты, но уже через мгновение украинец продолжил атаку.

Дуродола попытался восстановиться, однако быстро понял, что не сможет продолжить бой на должном уровне. Нигериец стал на колено и сигнализировал рефери об остановке поединка.

В итоге Грицив победил техническим нокаутом в первом раунде и сохранил рекорд без поражений, доведя его до 13 побед.

профессиональный бокс украинские боксеры Александр Грицив
