Грицив нокаутировал Дуродолу в первом раунде во Львове

Александр Грицив.

Украинский боксер Александр Грицив одержал досрочную победу над нигерийцем Оланреважи Дуродолой во Львове. Поединок завершился в первом раунде.

Бой состоялся в рамках вечера бокса в весовой категории бриджервейт. Грицив с первых секунд имел преимущество в скорости и точности, регулярно попадая боковыми ударами.

Дуродола пытался отвечать правым прямым, однако большинство атак не достигали цели. Украинец уверенно работал на контратаках и начал наращивать давление.

В одном из моментов Грицив поймал соперника серией ударов, которые заставили нигерийца потерять равновесие. От падения его спасли канаты, но уже через мгновение украинец продолжил атаку.

Дуродола попытался восстановиться, однако быстро понял, что не сможет продолжить бой на должном уровне. Нигериец стал на колено и сигнализировал рефери об остановке поединка.

В итоге Грицив победил техническим нокаутом в первом раунде и сохранил рекорд без поражений, доведя его до 13 побед.

