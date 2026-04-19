Верхувен пообещал Усику, что идет забрать его пояса

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделился ожиданиями от боя против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика. Поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Верхувена YouTube-каналу The Stomping Ground.

Верхувен прокомментировал бой с Усиком

Верхувен заявил, что критика его участия в титульном бою в боксе связана с тем, что люди не знакомы с его карьерой.

По словам Рико, организация боя с Усиком является логичной, учитывая его достижения в кикбоксинге, а также опыт в смежных дисциплинах, которые признает WBC.

"Они могут критиковать, но это не зависит от меня. Я просто воспринимаю это как данность", — сказал Верхувен.

Рико Верхувен и Эдди Хирн на пресс-конференции перед боем. Фото: Reuters

Также он добавил, что более показательной была бы победа по очкам, ведь тогда соперник использует все возможности для выигрыша. В то же время кикбоксер не исключает вариант с нокаутом, хотя признает, что такой результат могут считать случайным.

В завершение Верхувен обратился к украинцу с коротким обращением.

"Будь готов, потому что я иду за поясами", — добавил Рико.

Первый бой Верхувена в боксе

Свой первый профессиональный бой в боксе Верхувен провел еще в 2014 году. Тогда он встретился с венгерским боксером Яношем Финферой и одержал победу нокаутом во втором раунде.

Александр Усик и Рико Верхувен пожали руки. Фото: Reuters

Поединок длился недолго — голландец быстро завладел инициативой и использовал преимущество в габаритах и силе удара. Его соперник не выдержал темпа и пропустил решающую атаку.

Бой с Финферой остался единственным для Верхувена в профессиональном боксе. После этого он полностью сосредоточился на карьере в кикбоксинге, где стал одним из лучших в мире.

Сейчас, после паузы более чем в десять лет, он возвращается в ринг для второго боя и сразу за титул.

Что стоит на кону поединка

Для Верхувена этот поединок является возможностью заявить о себе в профессиональном боксе и в случае победы получить новые поединки с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

В случае победы над Усиком он получит возможность претендовать на статус чемпиона мира. При этом нидерландец не рискует репутацией, тогда как украинец рискует репутацией в обмен на солидный гонорар.

