Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Верхувен оставил Усику последнюю угрозу перед боем

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 08:00
Верхувен пообещал Усику, что идет забрать его пояса
Александр Усик и Рико Верхувен после стердауна. Фото: Reuters

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделился ожиданиями от боя против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика. Поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Верхувена YouTube-каналу The Stomping Ground.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхувен прокомментировал бой с Усиком

Верхувен заявил, что критика его участия в титульном бою в боксе связана с тем, что люди не знакомы с его карьерой.

По словам Рико, организация боя с Усиком является логичной, учитывая его достижения в кикбоксинге, а также опыт в смежных дисциплинах, которые признает WBC.

"Они могут критиковать, но это не зависит от меня. Я просто воспринимаю это как данность", — сказал Верхувен.

Рико Верхувен и Эдди Хирн на пресс-конференции перед боем. Фото: Reuters

Также он добавил, что более показательной была бы победа по очкам, ведь тогда соперник использует все возможности для выигрыша. В то же время кикбоксер не исключает вариант с нокаутом, хотя признает, что такой результат могут считать случайным.

В завершение Верхувен обратился к украинцу с коротким обращением.

"Будь готов, потому что я иду за поясами", — добавил Рико.

Первый бой Верхувена в боксе

Свой первый профессиональный бой в боксе Верхувен провел еще в 2014 году. Тогда он встретился с венгерским боксером Яношем Финферой и одержал победу нокаутом во втором раунде.

Александр Усик и Рико Верхувен пожали руки. Фото: Reuters

Поединок длился недолго — голландец быстро завладел инициативой и использовал преимущество в габаритах и силе удара. Его соперник не выдержал темпа и пропустил решающую атаку.

Бой с Финферой остался единственным для Верхувена в профессиональном боксе. После этого он полностью сосредоточился на карьере в кикбоксинге, где стал одним из лучших в мире.

Сейчас, после паузы более чем в десять лет, он возвращается в ринг для второго боя и сразу за титул.

Что стоит на кону поединка

Для Верхувена этот поединок является возможностью заявить о себе в профессиональном боксе и в случае победы получить новые поединки с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

В случае победы над Усиком он получит возможность претендовать на статус чемпиона мира. При этом нидерландец не рискует репутацией, тогда как украинец рискует репутацией в обмен на солидный гонорар.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации