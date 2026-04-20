Льюїс попросив Ітауму не погоджуватися на бій з Усиком

Льюїс попросив Ітауму не погоджуватися на бій з Усиком

Дата публікації: 20 квітня 2026 15:01
Льюїс вважає, що Ітаума не повинен виходити на ринг з Усиком
Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/usykaa/

Відомий у минулому британський боксер Леннокс Льюїс дав важливу пораду молодому співвітчизнику Мозесу Ітауме. Колишній абсолютний чемпіон вважає, що не потрібно погоджуватися на поєдинок з Олександром Усиком. Українець продовжує утримувати три чемпіонські пояси в надважкій вазі.

Льюїс пояснив, як Ітаума зможе в майбутньому стати об'єднаним чемпіоном, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "iFL TV".

Леннокс Льюїс у студії Джо Рогана. Фото: скріншот YouTube

Британець Леннокс Льюїс вважає, що Мозес Ітаума повинен набратися терпіння та почекати з виходом на елітний рівень. Британець вважає Олександра Усика найнебезпечнішим із чинних представників надважкої ваги, з яким молодий боксер може зазнати великих проблем на рингу.

"Мені подобається Ітаума. У нього є спортивний інтелект, сильний удар і характер. Він може багато чого досягти. Але важливо дочекатися правильного моменту. Поки що ще занадто рано. Я б почекав, поки Усик піде на пенсію. Потім можна оголосити про нову еру в боксі", — заявив Льюїс.

Мозес Ітаума на тренуванні. Фото: instagram.com/m.itauma/

Хто такий Мозес Ітаума

Молодий спортсмен дебютував на професійному рівні 2023 року і відтоді почав підтримувати одну перемогу за іншою. Наразі на рахунку 21-річного спортсмена 14 перемог, причому в 12 випадках він брав гору нокаутом.

Читайте також:

Після тріумфального бою з Джермейном Франкліном Мозес Ітаума та його команда послідовно висловлюються про бажання організувати поєдинок з Олександром Усиком. Українець не коментує цю можливість.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про слова Ріко Верхувена, який звернувся до Олександра Усика перед боєм у Єгипті.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що український чемпіон назвав бійців, які допомагають йому готуватися до протистояння з Ріко Верхувеном.

Олександр Усик бокс Леннокс Льюїс Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
