Льюїс вважає, що Ітаума не повинен виходити на ринг з Усиком

Льюїс попросив Ітауму не погоджуватися на бій з Усиком
Відомий у минулому британський боксер Леннокс Льюїс дав важливу пораду молодому співвітчизнику Мозесу Ітауме. Колишній абсолютний чемпіон вважає, що не потрібно погоджуватися на поєдинок з Олександром Усиком. Українець продовжує утримувати три чемпіонські пояси в надважкій вазі.
Льюїс пояснив, як Ітаума зможе в майбутньому стати об'єднаним чемпіоном, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "iFL TV".
Британець Леннокс Льюїс вважає, що Мозес Ітаума повинен набратися терпіння та почекати з виходом на елітний рівень. Британець вважає Олександра Усика найнебезпечнішим із чинних представників надважкої ваги, з яким молодий боксер може зазнати великих проблем на рингу.
"Мені подобається Ітаума. У нього є спортивний інтелект, сильний удар і характер. Він може багато чого досягти. Але важливо дочекатися правильного моменту. Поки що ще занадто рано. Я б почекав, поки Усик піде на пенсію. Потім можна оголосити про нову еру в боксі", — заявив Льюїс.
Хто такий Мозес Ітаума
Молодий спортсмен дебютував на професійному рівні 2023 року і відтоді почав підтримувати одну перемогу за іншою. Наразі на рахунку 21-річного спортсмена 14 перемог, причому в 12 випадках він брав гору нокаутом.
Після тріумфального бою з Джермейном Франкліном Мозес Ітаума та його команда послідовно висловлюються про бажання організувати поєдинок з Олександром Усиком. Українець не коментує цю можливість.
