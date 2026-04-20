Шевченко зробив заяву про від'їзд молодих українських футболістів

Шевченко прокоментував від'їзд молодих гравців з України
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з молодими українськими футболістами, які виступають за кордоном. За його словами, через війну багато гравців опинилися в академіях європейських клубів. В УАФ уважно стежать за їхнім розвитком та підтримують контакт.
Наразі проблем із вибором національної команди у таких футболістів не виникає, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Футбол 24".
У структурі асоціації діє окремий напрямок, що відповідає за моніторинг українських гравців за кордоном. Скаутська група відстежує їхній прогрес і взаємодіє з сім'ями.
Позиція УАФ щодо молодих гравців
Основне завдання, за словами Андрія Шевченка, полягає в тому, щоб зберегти зв'язок із футболістами і забезпечити їхнє повернення в систему національних збірних. В УАФ розглядають це як довгострокову інвестицію в майбутнє команди.
"У нас є скаутська група, є департамент, який стежить за українцями в Європі. Якщо вони будуть прогресувати в академіях і потрапляти в перші команди, це тільки плюс. Поки що в нас не було випадків, щоб хтось обрав іншу збірну або не хотів грати за Україну. Ми робимо все, щоб цього не сталося", — пояснив Шевченко.
