Шевченко зробив заяву про від'їзд молодих українських футболістів

Андрій Шевченко на відкритті футбольного майданчика у Львові. Фото: УНІАН

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з молодими українськими футболістами, які виступають за кордоном. За його словами, через війну багато гравців опинилися в академіях європейських клубів. В УАФ уважно стежать за їхнім розвитком та підтримують контакт.

Наразі проблем із вибором національної команди у таких футболістів не виникає, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Футбол 24".

У структурі асоціації діє окремий напрямок, що відповідає за моніторинг українських гравців за кордоном. Скаутська група відстежує їхній прогрес і взаємодіє з сім'ями.

Олег Лужний (ліворуч) та Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Позиція УАФ щодо молодих гравців

Основне завдання, за словами Андрія Шевченка, полягає в тому, щоб зберегти зв'язок із футболістами і забезпечити їхнє повернення в систему національних збірних. В УАФ розглядають це як довгострокову інвестицію в майбутнє команди.

"У нас є скаутська група, є департамент, який стежить за українцями в Європі. Якщо вони будуть прогресувати в академіях і потрапляти в перші команди, це тільки плюс. Поки що в нас не було випадків, щоб хтось обрав іншу збірну або не хотів грати за Україну. Ми робимо все, щоб цього не сталося", — пояснив Шевченко.

Нагадаємо, Новини.LIVE процитували Леннокса Льюїса, який застеріг Мозеса Ітауму від бою з Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE писали про стратегію Ріко Верхувена на бій з українським чемпіоном у Єгипті.