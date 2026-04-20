Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко прокоментував від'їзд молодих гравців з України

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 15:50
Шевченко зробив заяву про від'їзд молодих українських футболістів
Андрій Шевченко на відкритті футбольного майданчика у Львові. Фото: УНІАН

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з молодими українськими футболістами, які виступають за кордоном. За його словами, через війну багато гравців опинилися в академіях європейських клубів. В УАФ уважно стежать за їхнім розвитком та підтримують контакт.

Наразі проблем із вибором національної команди у таких футболістів не виникає, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Футбол 24".

У структурі асоціації діє окремий напрямок, що відповідає за моніторинг українських гравців за кордоном. Скаутська група відстежує їхній прогрес і взаємодіє з сім'ями.

Андрей Шевченко
Олег Лужний (ліворуч) та Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Позиція УАФ щодо молодих гравців

Основне завдання, за словами Андрія Шевченка, полягає в тому, щоб зберегти зв'язок із футболістами і забезпечити їхнє повернення в систему національних збірних. В УАФ розглядають це як довгострокову інвестицію в майбутнє команди.

"У нас є скаутська група, є департамент, який стежить за українцями в Європі. Якщо вони будуть прогресувати в академіях і потрапляти в перші команди, це тільки плюс. Поки що в нас не було випадків, щоб хтось обрав іншу збірну або не хотів грати за Україну. Ми робимо все, щоб цього не сталося", — пояснив Шевченко.

спорт УАФ футбол Андрій Шевченко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації