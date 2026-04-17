Шевченко зробив заяву про майбутнє Реброва та збірної України

Андрій Шевченко та Сергій Ребров у роздягальні "Челсі". Фото: Getty Images

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував ситуацію навколо головного тренера збірної України Сергія Реброва. Фахівець був відсутній на Конгресі УАФ, який відбувся 17 квітня в Ужгороді. За словами Шевченка, причина пов'язана з особистими обставинами тренера.

При цьому питання майбутнього наставника національної команди залишається відкритим.

Збірна України не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, зупинившись за крок від виходу на турнір. Команда посіла друге місце в групі, а потім поступилася Швеції в плей-оф із рахунком 1:3.

Андрій Шевченко та Сергій Ребров на матчі ЛЧ "Рейнджерс" проти "Динамо" у 2024 році. Фото: Getty Images

Рішення щодо майбутнього збірної України

На тлі цього результату керівництво УАФ планує ухвалити стратегічні рішення щодо подальшого розвитку збірної України. Контракт Сергія Реброва з асоціацією розрахований до липня 2026 року.

"Команда зупинилася за крок від чемпіонату світу. Лише одного разу за всі роки незалежності, рівно 20 років тому, збірній вдалося потрапити на світовий чемпіонат. Кваліфікуватися на турнір через європейську кваліфікацію непросто, але це не знімає відповідальності за результат. До кінця місяця ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної", — пообіцяв Шевченко.

Читайте також:

Також очільник УАФ наголосив, що пріоритетом є якісна підготовка команди до матчів Ліги націй і наступного відбіркового циклу. Очікується, що рішення Андрія Шевченка щодо тренерського штабу буде частиною ширшої стратегії розвитку національної збірної.

