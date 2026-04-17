Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко повідомив, коли Ребров можей піти зі збірної України

Шевченко повідомив, коли Ребров можей піти зі збірної України

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 19:25
Шевченко зробив заяву про майбутнє Реброва та збірної України
Андрій Шевченко та Сергій Ребров у роздягальні "Челсі". Фото: Getty Images

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував ситуацію навколо головного тренера збірної України Сергія Реброва. Фахівець був відсутній на Конгресі УАФ, який відбувся 17 квітня в Ужгороді. За словами Шевченка, причина пов'язана з особистими обставинами тренера.

При цьому питання майбутнього наставника національної команди залишається відкритим, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Збірна України не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, зупинившись за крок від виходу на турнір. Команда посіла друге місце в групі, а потім поступилася Швеції в плей-оф із рахунком 1:3.

Андрей Шевченко и Сергей Ребров
Андрій Шевченко та Сергій Ребров на матчі ЛЧ "Рейнджерс" проти "Динамо" у 2024 році. Фото: Getty Images

Рішення щодо майбутнього збірної України

На тлі цього результату керівництво УАФ планує ухвалити стратегічні рішення щодо подальшого розвитку збірної України. Контракт Сергія Реброва з асоціацією розрахований до липня 2026 року.

"Команда зупинилася за крок від чемпіонату світу. Лише одного разу за всі роки незалежності, рівно 20 років тому, збірній вдалося потрапити на світовий чемпіонат. Кваліфікуватися на турнір через європейську кваліфікацію непросто, але це не знімає відповідальності за результат. До кінця місяця ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної", — пообіцяв Шевченко.

Також очільник УАФ наголосив, що пріоритетом є якісна підготовка команди до матчів Ліги націй і наступного відбіркового циклу. Очікується, що рішення Андрія Шевченка щодо тренерського штабу буде частиною ширшої стратегії розвитку національної збірної.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

УАФ футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Андрій Шевченко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації