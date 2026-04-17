Шевченко сделал заявление о будущем Реброва и сборной Украины

Андрей Шевченко и Сергей Ребров в раздевалке "Челси".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Специалист отсутствовал на Конгрессе УАФ, который прошел 17 апреля в Ужгороде. По словам Шевченко, причина связана с личными обстоятельствами тренера.

При этом вопрос будущего наставника национальной команды остается открытым, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, остановившись в шаге от выхода на турнир. Команда заняла второе место в группе, а затем уступила Швеции в плей-офф со счетом 1:3.

Андрей Шевченко и Сергей Ребров на матче ЛЧ "Рейнджерс" против "Динамо" в 2024 году. Фото: Getty Images

Решение по будущему сборной Украины

На фоне этого результата руководство УАФ планирует принять стратегические решения по дальнейшему развитию сборной Украины. Контракт Сергея Реброва с ассоциацией рассчитан до июля 2026 года.

"Команда остановилась в шаге от чемпионата мира. Лишь однажды за все годы независимости, ровно 20 лет назад, сборной удалось попасть на мировой чемпионат. Квалифицироваться на турнир через европейскую квалификацию непросто, но это не снимает ответственности за результат. До конца месяца мы примем финальное решение в пользу будущего сборной", — пообещал Шевченко.

Читайте также:

Также глава УАФ подчеркнул, что приоритетом является качественная подготовка команды к матчам Лиги наций и следующему отборочному циклу. Ожидается, что решение Андрея Шевченко по тренерскому штабу будет частью более широкой стратегии развития национальной сборной.

Ранее портал Новини.LIVE сообщил о смерти известного экс-чемпиона мира по боксу и автора уникального достижения.

Также Новини.LIVE писали о решении мадридского "Реала" избавиться от одной из атакующих звезд команды.