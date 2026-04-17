Реал готов продать Винисиуса, Мбаппе или Беллингема

Дата публикации 17 апреля 2026 14:49
Мбаппе, Винисиус и Беллингем могут уйти из Реала
Джуд Беллингем в матче за "Реал". Фото: Reuters/Michaela Stache

Руководство мадридского "Реала" рассматривает возможные изменения в атакующей структуре команды на фоне последних матчей в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Речь идет о роли Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Еще недавно они считались ключевыми и практически незаменимыми игроками стартового состава.

В ряде встреч тренерский штаб столкнулся с проблемами баланса между атакой и обороной, что стало предметом активного обсуждения в европейской спортивной прессе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Структура игры мадридского "Реала" изменилась после интеграции Килиана Мбаппе в состав. Команда стала более зависимой от атакующих действий, но при этом уязвимой в переходных фазах. Отмечается, что не все игроки группы атаки стабильно участвуют в оборонительной работе, что влияет на компактность и контроль игры в центре поля. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе после гола "Баварии". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Проблемы баланса и возможные решения "Реала"

Эксперты указывают, что тренерскому штабу приходится искать новые тактические варианты, включая возможную ротацию или изменение ролей лидеров атаки. Места на поле и даде в основном составе не гарантированы звездам команды. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор спорит с судьей. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В отдельных матчах мадридский "Реал" уже варьировал расположение игроков, чтобы усилить прессинг и снизить нагрузку на оборону. При этом речь не идет о полном отказе от звездного трио, а скорее о корректировке их использования в зависимости от соперника и турнирной ситуации.

Читайте также:

Портал Новини.LIVE напоминает о том, что главным претендентом на премию "Золотой мяч-2026" стал Харри Кейн. 

Также Новини.LIVE писали, чем решил заняться Александр Шовковский после ухода с поста главного тренера "Динамо". 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
