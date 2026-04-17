Харри Кейн лидирует в гонке за Золотой мяч-2026

Харри Кейн празднует гол.

Нападающий "Баварии" Харри Кейн вышел в лидеры гонки за "Золотой мяч-2026". После выхода немецкого клуба в полуфинал Лиги чемпионов шансы капитана сборной Англии выросли. Он считается главным претендентом на награду.

Обновленные оценки опубликовала аналитическая платформа Polymarket Sports, сообщают Новини.LIVE.

Согласно данным, вероятность победы Харри Кейна оценивается в 29%. В четвертьфинале Лиги чемпионов он отметился голами в обоих матчах против мадридского "Реала". Это дополнительно укрепило его позиции в гонке. Участие в решающих стадиях турнира остается ключевым фактором для оценки кандидатов.

Кто преследует Кейна в гонке за ЗМ-2026

Ближайшими конкурентами являются одноклубник 32-летнего Харри Кейна Майкл Олисе и вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, у обоих по 16%. Четвертую позицию занимает форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе с показателем 14%. Кейн получил заметное преимущество над преследователями на текущем этапе.

Харри Кейн перед выходом на поле.

В сезоне 2025/26 нападающий "Баварии" демонстрирует высокую результативность. На его счету 50 голов и 6 результативных передач в 42 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Эти показатели делают его одним из самых эффективных игроков Европы. Итоговая борьба за награду будет зависеть от результатов команды в завершающей части сезона.

