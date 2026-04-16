Видео

Главная Спорт Бавария в драматичном матче с семью голами одолела Реал с Луниным

Бавария в драматичном матче с семью голами одолела Реал с Луниным

Дата публикации 16 апреля 2026 01:54
Бавария обыграла Реал и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Матч "Бавария" — "Реал" в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

"Бавария" победила мадридский "Реал" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира. По сумме двух встреч мюнхенцы получили преимущество после победы 2:1 в первом матче.

Общий счет противостояния составил 6:4, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Бавария - Реал
Андрей Лунин в матче против "Баварии". Фото: Reuters

"Реал" упустил шанс на победу над "Баварией"

Матч начался с быстрого гола "Реала" — уже на 1-й минуте Арда Гюлер воспользовался ошибкой Мануэля Нойера. Однако "Бавария" быстро ответила: на 6-й минуте Александр Павлович замкнул подачу с углового после ошибки Андрея Лунина.

До перерыва команды устроили результативный обмен голами. Гюлер оформил дубль со штрафного на 29-й минуте, Гарри Кейн сравнял счет на 38-й, а Килиан Мбаппе снова вывел мадридцев вперед на 43-й — 3:4.

Во втором тайме "Бавария" постепенно перехватила инициативу, а ключевым моментом стало удаление Эдуардо Камавинги на 86-й минуте. После этого немецкий клуб воспользовался численным преимуществом.

Читайте также:

На 89-й минуте Луис Диас сравнял счет, а уже в компенсированное время Майкл Олисе забил победный мяч — 4:3.

В составе "Реала" весь матч провел украинский вратарь Лунин, который совершил несколько сейвов, но не смог спасти команду от поражения.

После финального свистка возникло напряжение — арбитр удалил Арду Гюлера за неспортивное поведение.

Таким образом "Бавария" проходит в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против французского "ПСЖ".

"Бавария" — "Реал" Мадрид — 4:3 (первый матч — 2:1)

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 — Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 43.

"Бавария": Нойер — Станишич (Дэвис, 46), Упамекано, Та, Лаймер — Киммих, Павлович — Олисе, Гнабри (Мусиала, 61), Л. Диас — Кейн.

"Реал" Мадрид: Лунин — Александер-Арнольд (Питарч, 90+1), Милитао, Рюдигер, Менди — Беллингем, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 90+1) — Б. Диас (Камавинга, 61), Мбаппе, Винисиус.

Предупреждения: Мусиала —Милитао, Рюдигер.

Удаление: Камавинга, 86 (второе предупреждение), Арда Гюлер (неспортивное поведение вне поля).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что скандальный румын Владислав Бленуце покинул киевское "Динамо".

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Элина Свитолина ответила на хейт касаемо развития падела, а не тенниса.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
