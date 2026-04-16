Баварія обіграла Реал і вийшла в півфінал Ліги чемпіонів

Матч "Баварія" — "Реал" в Лізі чемпіонів.

"Баварія" перемогла мадридський "Реал" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів із рахунком 4:3 та вийшла до півфіналу турніру. За сумою двох зустрічей мюнхенці здобули перевагу після перемоги 2:1 у першому матчі.

Загальний рахунок протистояння склав 6:4, повідомив портал Новини.LIVE.

"Реал" втратив шанс на перемогу над "Баварією"

Матч розпочався зі швидкого гола "Реала" — уже на 1-й хвилині Арда Гюлер скористався помилкою Мануеля Ноєра. Однак "Баварія" швидко відповіла: на 6-й хвилині Олександр Павлович замкнув подачу з кутового після помилки Андрія Луніна.

До перерви команди влаштували результативний обмін голами. Гюлер оформив дубль зі штрафного на 29-й хвилині, Гаррі Кейн зрівняв рахунок на 38-й, а Кіліан Мбаппе знову вивів мадридців уперед на 43-й — 3:4.

У другому таймі "Баварія" поступово перехопила ініціативу, а ключовим моментом стало вилучення Едуардо Камавінги на 86-й хвилині. Після цього німецький клуб скористався чисельною перевагою.

Читайте також:

На 89-й хвилині Луїс Діас зрівняв рахунок, а вже в компенсований час Майкл Олісе забив переможний м’яч — 4:3.

У складі "Реала" весь матч провів український воротар Лунін, який здійснив кілька сейвів, але не зміг врятувати команду від поразки.

Після фінального свистка виникла напруга — арбітр вилучив Арду Гюлера за неспортивну поведінку.

Таким чином "Баварія" проходить до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти французького "ПСЖ".

"Баварія" — "Реал" Мадрид — 4:3 (перший матч — 2:1)

Голи: Павлович, 6, Кейн, 38, Діас, 89, Олісе, 90+4 — Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 43.

"Баварія": Ноєр — Станішич (Девіс, 46), Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 61), Л. Діас — Кейн.

"Реал" Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд (Пітарч, 90+1), Мілітао, Рюдігер, Менді — Беллінгем, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 90+1) — Б. Діас (Камавінга, 61), Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Мусіала — Мілітао, Рюдігер.

Вилучення: Камавінга, 86 (друге попередження), Арда Гюлер (неспортивна поведінка поза полем).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що скандальний румун Владіслав Бленуце залишив київське "Динамо".

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Еліна Світоліна відповіла на хейт стосовно розвитку паделу, а не тенісу.