Баварія в драматичному матчі з сімома голами здолала Реал з Луніним

Баварія в драматичному матчі з сімома голами здолала Реал з Луніним

Дата публікації: 16 квітня 2026 01:54
Баварія обіграла Реал і вийшла в півфінал Ліги чемпіонів
Матч "Баварія" — "Реал" в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters

"Баварія" перемогла мадридський "Реал" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів із рахунком 4:3 та вийшла до півфіналу турніру. За сумою двох зустрічей мюнхенці здобули перевагу після перемоги 2:1 у першому матчі.

Загальний рахунок протистояння склав 6:4, повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Бавария - Реал
Андрій Лунін в матчі проти "Баварії". Фото: Reuters

"Реал" втратив шанс на перемогу над "Баварією"

Матч розпочався зі швидкого гола "Реала" — уже на 1-й хвилині Арда Гюлер скористався помилкою Мануеля Ноєра. Однак "Баварія" швидко відповіла: на 6-й хвилині Олександр Павлович замкнув подачу з кутового після помилки Андрія Луніна.

До перерви команди влаштували результативний обмін голами. Гюлер оформив дубль зі штрафного на 29-й хвилині, Гаррі Кейн зрівняв рахунок на 38-й, а Кіліан Мбаппе знову вивів мадридців уперед на 43-й — 3:4.

У другому таймі "Баварія" поступово перехопила ініціативу, а ключовим моментом стало вилучення Едуардо Камавінги на 86-й хвилині. Після цього німецький клуб скористався чисельною перевагою.

На 89-й хвилині Луїс Діас зрівняв рахунок, а вже в компенсований час Майкл Олісе забив переможний м’яч — 4:3.

У складі "Реала" весь матч провів український воротар Лунін, який здійснив кілька сейвів, але не зміг врятувати команду від поразки.

Після фінального свистка виникла напруга — арбітр вилучив Арду Гюлера за неспортивну поведінку.

Таким чином "Баварія" проходить до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти французького "ПСЖ".

"Баварія" — "Реал" Мадрид — 4:3 (перший матч — 2:1)

Голи: Павлович, 6, Кейн, 38, Діас, 89, Олісе, 90+4 — Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 43.

"Баварія": Ноєр — Станішич (Девіс, 46), Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 61), Л. Діас — Кейн.

"Реал" Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд (Пітарч, 90+1), Мілітао, Рюдігер, Менді — Беллінгем, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 90+1) — Б. Діас (Камавінга, 61), Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Мусіала — Мілітао, Рюдігер.

Вилучення: Камавінга, 86 (друге попередження), Арда Гюлер (неспортивна поведінка поза полем).

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Баварія
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
