Кейн і Мбаппе досягли ювілейних гольових показників у сезоні

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Форварди "Баварії" та "Реала" Гаррі Кейн і Кіліан Мбаппе досягли ювілейних показників у поточному сезоні. Обидва форварди відзначилися у матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Про досягнення форвардів повідомив портал Новини.LIVE.

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Кейн та Мбаппе б’ють рекорди результативності

Англійський форвард "Баварії" Кейн забив у матчі-відповіді проти "Реала". Кейн відзначився на 38-й хвилині після передачі Дайо Упамекано.

Цей м’яч став для 32-річного нападника ювілейним — 50-й у поточному сезоні в усіх турнірах. Загалом Кейн провів 42 матчі, у яких також віддав п’ять результативних передач.

Водночас форвард "Реала" Мбаппе також відзначився у цьому матчі. Француз забив на 42-й хвилині та встановив рахунок 3:2 на користь мадридської команди.

Для Мбаппе цей гол став 40-м у сезоні. Нападник досяг цієї позначки у 39 матчах, а також віддав шість асистів.

Кейн у середньому забиває 1,19 гола за матч у цьому сезоні, тоді як Мбаппе має показник 1,02 гола за матч. Обидва входять до числа найрезультативніших гравців Європи у сезоні 2025/26.

