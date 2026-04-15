Кейн і Мбаппе досягли ювілейних гольових показників у сезоні

Кейн та Мбаппе забили 50-й та 40-й голи в сезоні
Форварди "Баварії" та "Реала" Гаррі Кейн і Кіліан Мбаппе досягли ювілейних показників у поточному сезоні. Обидва форварди відзначилися у матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Про досягнення форвардів повідомив портал Новини.LIVE.
Англійський форвард "Баварії" Кейн забив у матчі-відповіді проти "Реала". Кейн відзначився на 38-й хвилині після передачі Дайо Упамекано.
Цей м’яч став для 32-річного нападника ювілейним — 50-й у поточному сезоні в усіх турнірах. Загалом Кейн провів 42 матчі, у яких також віддав п’ять результативних передач.
Водночас форвард "Реала" Мбаппе також відзначився у цьому матчі. Француз забив на 42-й хвилині та встановив рахунок 3:2 на користь мадридської команди.
Для Мбаппе цей гол став 40-м у сезоні. Нападник досяг цієї позначки у 39 матчах, а також віддав шість асистів.
Кейн у середньому забиває 1,19 гола за матч у цьому сезоні, тоді як Мбаппе має показник 1,02 гола за матч. Обидва входять до числа найрезультативніших гравців Європи у сезоні 2025/26.
