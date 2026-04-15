Кейн и Мбаппе достигли юбилейных голевых показателей в сезоне

Гарри Кейн.

Форварды "Баварии" и "Реала" Гарри Кейн и Килиан Мбаппе достигли юбилейных показателей в текущем сезоне. Оба форварда отличились в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе.

Кейн и Мбаппе бьют рекорды результативности

Английский форвард "Баварии" Кейн забил в ответном матче против "Реала". Кейн отличился на 38-й минуте после передачи Дайо Упамекано.

Этот мяч стал для 32-летнего нападающего юбилейным — 50-й в текущем сезоне во всех турнирах. Всего Кейн провел 42 матча, в которых также отдал пять результативных передач.

В то же время форвард "Реала" Мбаппе также отличился в этом матче. Француз забил на 42-й минуте и установил счет 3:2 в пользу мадридской команды.

Читайте также:

Для Мбаппе этот гол стал 40-м в сезоне. Нападающий достиг этой отметки в 39 матчах, а также отдал шесть ассистов.

Кейн в среднем забивает 1,19 гола за матч в этом сезоне, тогда как Мбаппе имеет показатель 1,02 гола за матч. Оба входят в число самых результативных игроков Европы в сезоне 2025/26.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что скандальный нападающий киевского "Динамо" Бленуце неожиданно покинул территорию Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Элина Свитолина отреагировала на критику со стороны украинских болельщиков.