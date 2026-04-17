Кейн став головним претендентом на Золотий м'яч-2026

Кейн став головним претендентом на Золотий м'яч-2026

Дата публікації: 17 квітня 2026 11:06
Гаррі Кейн лідирує в перегонах за Золотий м'яч-2026
Гаррі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Michaela Stache

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн вийшов у лідери перегонів за "Золотий м'яч-2026". Після виходу німецького клубу в півфінал Ліги чемпіонів шанси капітана збірної Англії зросли. Його вважають головним претендентом на нагороду.

Оновлені оцінки опублікувала аналітична платформа Polymarket Sports, повідомляють Новини.LIVE.

Згідно з даними, ймовірність перемоги Гаррі Кейна оцінюється в 29%. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів він відзначився голами в обох матчах проти мадридського "Реала". Це додатково зміцнило його позиції в перегонах. Участь у вирішальних стадіях турніру залишається ключовим фактором для оцінки кандидатів. 

Хто переслідує Кейна в перегонах за ЗМ-2026

Найближчими конкурентами є одноклубник 32-річного Гаррі Кейна Майкл Олісе та вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, в обох по 16%. Четверту позицію посідає форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе з показником 14%. Кейн отримав помітну перевагу над переслідувачами на поточному етапі.

Харри Кейн в матче "Санкт-Паули" против "Баварии" 11 апреля 2026 года
Гаррі Кейн перед виходом на поле. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

У сезоні 2025/26 нападник "Баварії" демонструє високу результативність. На його рахунку 50 голів і 6 результативних передач у 42 матчах за "Баварію" в усіх турнірах. Ці показники роблять його одним із найефективніших гравців Європи. Підсумкова боротьба за нагороду залежатиме від результатів команди в завершальній частині сезону.

футбол Баварія Золотий м'яч Гаррі Кейн Майкл Олісе
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
