Головна Спорт Реал готовий продати Вінісіуса, Мбаппе або Беллінгема

Дата публікації: 17 квітня 2026 14:49
Мбаппе, Вінісіус та Беллінгем можуть піти з Реала
Джуд Беллінгем у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Michaela Stache

Керівництво мадридського "Реала" розглядає можливі зміни в атакувальній структурі команди на тлі останніх матчів у Лізі чемпіонів і Ла Лізі. Йдеться про роль Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема. Ще недавно вони вважалися ключовими і практично незамінними гравцями стартового складу.

У низці зустрічей тренерський штаб зіткнувся з проблемами балансу між атакою і обороною, що стало предметом активного обговорення в європейській спортивній пресі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Структура гри мадридського "Реала" змінилася після інтеграції Кіліана Мбаппе до складу. Команда стала більш залежною від атакувальних дій, але при цьому вразливою в перехідних фазах. Зазначається, що не всі гравці групи атаки стабільно беруть участь в оборонній роботі, що впливає на компактність і контроль гри в центрі поля.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе після голу "Баварії". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Проблеми балансу та можливі рішення "Реала"

Експерти вказують, що тренерському штабу доводиться шукати нові тактичні варіанти, включно з можливою ротацією або зміною ролей лідерів атаки. Місця на полі і даде в основному складі не гарантовані зіркам команди.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор сперечається із суддею. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В окремих матчах мадридський "Реал" уже варіював розташування гравців, щоб посилити пресинг та знизити навантаження на оборону. При цьому не йдеться про повну відмову від зіркового тріо, а скоріше про коригування їхнього використання залежно від суперника і турнірної ситуації.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
