Леоненко жорстко оцінив гру Луніна в Реалі

Леоненко жорстко оцінив гру Луніна в Реалі

Дата публікації: 17 квітня 2026 13:15
Леоненко пояснив, що не так із Луніним у Реалі
Андрій Лунін перед матчем. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував гру Андрія Луніна в матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії". Зустріч відбулася в рамках чвертьфіналу турніру. Воротар мадридського "Реала" припустився результативних помилок під час гри.

Його дії стали предметом обговорення після поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Віктор Леоненко виділив у грі кілька епізодів, що вплинули на підсумковий результат. На його думку, помилки Андрія Луніна позначилися на перебігу зустрічі.

Андрій Лунін під час матчу. Фото: Reuters/Michaela Stache

Леоненко розкритикував дії Луніна

Також експерт порівняв ситуацію з діями воротаря "Баварії" Мануеля Ноєра. Обидва голкіпери опинилися в центрі уваги через ключові моменти протистояння.

"Матч 15 квітня можна назвати Днем воротаря. Спочатку помилився Ноєр, потім помилився Лунін, до чого вже звикли вболівальники Реала. Він пропустив із кутового, і незрозуміло, навіщо виходив на цей м'яч. На такому рівні такі помилки не прощаються", — заявив колишній футболіст.

Читайте також:

Леоненко також звернув увагу на стиль гри мадридського "Реала" та вплив окремих футболістів. За його словами, команда багато в чому діє через швидкі атаки. Він підкреслив, що подібні помилки можуть вплинути на подальшу долю гравця в клубі. Матч із "Баварією" став одним із ключових епізодів в оцінці виступу Луніна.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про нове заняття колишнього футболіста та тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, з ким зіграє донецький "Шахтар" у рамках півфіналу єврокубкового турніру.

футбол Ліга чемпіонів Реал Мадрид Андрій Лунін Віктор Леоненко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
