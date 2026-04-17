Леоненко объяснил, что не так с Луниным в Реале

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал игру Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов против "Баварии". Встреча состоялась в рамках четвертьфинала турнира. Вратарь мадридского "Реала" допустил результативные ошибки по ходу игры.

Его действия стали предметом обсуждения после поединка.

Виктор Леоненко выделил в игре несколько эпизодов, повлиявших на итоговый результат. По его мнению, ошибки Андрея Лунина сказались на ходе встречи.

Также эксперт сравнил ситуацию с действиями вратаря "Баварии" Мануэля Нойера. Оба голкипера оказались в центре внимания из-за ключевых моментов противостояния.

"Матч 15 апреля можно назвать Днем вратаря. Сначала ошибся Нойер, затем ошибся Лунин, к чему уже привыкли болельщики Реала. Он пропустил с углового, и непонятно, зачем выходил на этот мяч. На таком уровне такие ошибки не прощаются",— заявил бывший футболист.

Леоненко также обратил внимание на стиль игры мадридского "Реала" и влияние отдельных футболистов. По его словам, команда во многом действует через быстрые атаки. Он подчеркнул, что подобные ошибки могут повлиять на дальнейшую судьбу игрока в клубе. Матч с "Баварией" стал одним из ключевых эпизодов в оценке выступления Лунина.

