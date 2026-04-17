Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Леоненко жестко оценил игру Лунина в Реале

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 13:15
Леоненко объяснил, что не так с Луниным в Реале
Андрей Лунин перед матчем. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал игру Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов против "Баварии". Встреча состоялась в рамках четвертьфинала турнира. Вратарь мадридского "Реала" допустил результативные ошибки по ходу игры.

Его действия стали предметом обсуждения после поединка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Виктор Леоненко выделил в игре несколько эпизодов, повлиявших на итоговый результат. По его мнению, ошибки Андрея Лунина сказались на ходе встречи. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин во время матча. Фото: Reuters/Michaela Stache

Леоненко раскритиковал действия Лунина

Также эксперт сравнил ситуацию с действиями вратаря "Баварии" Мануэля Нойера. Оба голкипера оказались в центре внимания из-за ключевых моментов противостояния.

"Матч 15 апреля можно назвать Днем вратаря. Сначала ошибся Нойер, затем ошибся Лунин, к чему уже привыкли болельщики Реала. Он пропустил с углового, и непонятно, зачем выходил на этот мяч. На таком уровне такие ошибки не прощаются",— заявил бывший футболист. 

Леоненко также обратил внимание на стиль игры мадридского "Реала" и влияние отдельных футболистов. По его словам, команда во многом действует через быстрые атаки. Он подчеркнул, что подобные ошибки могут повлиять на дальнейшую судьбу игрока в клубе. Матч с "Баварией" стал одним из ключевых эпизодов в оценке выступления Лунина.

футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Андрей Лунин Виктор Леоненко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации