Главная Спорт Моуринью объяснил причину разочарования в Судакове

Моуринью объяснил причину разочарования в Судакове

Дата публикации 20 апреля 2026 12:25
Моуринью назвал причину отсутствия Судакова в основе Бенфики
Жозе Моуринью утешает Винисиуса в матче "Бенфики" с "Реалом". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие украинского полузащитника Георгия Судакова в матче 30-го тура чемпионата Португалии против "Спортинга". Встреча завершилась победой лиссабонской команды со счетом 2:1. Украинец второй матч подряд остался на скамейке запасных и не получил игрового времени.

Решение тренера было связано с тактическим планом на игру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на A Bola.  

В центральном поединке 30-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" одержала важную победу на выезде над "Спортингом" (2:1). Решающий гол Рафа Силва забил уже в компенсированное к поединку время, а голкипер Анатолий Трубин не позволил сопернику реализовать пенальти.  

Георгий Судаков (слева) в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Что тренер "Бенфики" сказал о Судакове 

Тренер Жозе Моуринью заявил, матч требовал особого подхода к организации обороны и контролю пространства. "Бенфика" действовала от низкого блока, что накладывало дополнительные требования на полузащитников. Тренерский штаб сделал ставку на игроков, способных перекрывать зоны и контролировать забегания соперника из глубины.

"Есть две разные вещи: высокий прессинг и игра возле собственных ворот. При низком блоке мы хотели с помощью Риоса и Эурснеса контролировать игру между линиями, когда появлялись игроки соперника. У Спортинга есть несколько игроков, которые атакуют из глубины, и нам нужно было перекрывать эти зоны. Рафа Силва и Георгий Судаков от природы играют иначе и не контролируют пространство за спиной", — рассказал Моуринью.

В сезоне 2025/26 Судаков продолжает бороться за место в основе "Бенфики". Георгий записал на свой счет 4 гола и 5 ассистов в 46 матчах во всех турнирах. 

спорт футбол Бенфика Жозе Моуринью Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
