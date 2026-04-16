Бенфика готова продать Судакова летом из-за позиции Моуринью

Руководство "Бенфики" готово рассмотреть предложения по трансферу украинского полузащитника Георгия Судакова. Лиссабонский клуб не исключает продажи игрока после завершения сезона, если поступит выгодное предложение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на португальское издание Record.

Судаков не входит в планы Моуринью

По информации источника, у клуба есть несколько причин для возможного расставания с 23-летним украинцем. В частности, Судаков не полностью соответствует требованиям главного тренера Жозе Моуринью. Наставник "орлов" не считает его ключевым игроком для построения команды на следующий сезон. К тому же он часто использовал украинца на позиции левого вингера, а не атакующего полузащитника.

Также источники отметили, что полузащитник не демонстрирует стабильной игры. В "Бенфике" ожидали большего влияния на результаты команды, однако пока украинец не закрепился как безоговорочный игрок основного состава.

Важным фактором является финансовая составляющая. Португальский клуб инвестировал значительные средства в трансфер Судакова, поэтому руководство стремится вернуть инвестиции. В случае выгодного предложения "Бенфика" готова продать игрока, чтобы минимизировать финансовые риски.

Прошлым летом Судаков перешел в "Бенфику" из "Шахтера" на правах аренды за 6,75 млн евро. Соглашение предусматривает обязательный выкуп за 20,25 млн евро, а также возможные бонусы до 5 млн евро.

Сам футболист также не исключает смену клуба. Одной из причин является желание получать больше игрового времени, которого ему не хватает в текущем сезоне.

В этом сезоне Судаков провел 36 матчей во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

