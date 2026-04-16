Бенфіка готова продати Судакова влітку через позицію Моурінью

Керівництво "Бенфіки" готове розглянути пропозиції влітку щодо трансферу українського півзахисника Георгія Судакова. Лісабонський клуб не виключає продажу гравця після завершення сезону, якщо надійде вигідна пропозиція.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на португальське видання Record.

Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

Судаков не входить у плани Моурінью

За інформацією джерела, у клубі є кілька причин для можливого розставання з 23-річним українцем. Зокрема, Судаков не повністю відповідає вимогам головного тренера Жозе Моурінью. Наставник "орлів" не вважає його ключовим гравцем для побудови команди на наступний сезон. До того ж він часто використовував українця на позиції лівого вінгера, а не атакувального півзахисника.

Також джерела наголосили, що півзахисник не демонструє стабільної гри. У "Бенфіці" очікували більшого впливу на результати команди, однак наразі українець не закріпився як беззаперечний гравець основного складу.

Важливим фактором є фінансова складова. Португальський клуб інвестував значні кошти у трансфер Судакова, тому керівництво прагне повернути інвестиції. У разі вигідної пропозиції "Бенфіка" готова продати гравця, щоб мінімізувати фінансові ризики.

Минулого літа Судаков перейшов до "Бенфіки" з "Шахтаря" на правах оренди за 6,75 млн євро. Угода передбачає обов’язковий викуп за 20,25 млн євро, а також можливі бонуси до 5 млн євро.

Сам футболіст також не виключає зміну клубу. Однією з причин є бажання отримувати більше ігрового часу, якого йому не вистачає у поточному сезоні.

У цьому сезоні Судаков провів 36 матчів у всіх турнірах. На його рахунку чотири забиті м’ячі та чотири результативні передачі.

