Где живет Олег Лисогор и чем занимается участник трех Олимпиад

Яна Клочкова и Олег Лисогор. Фото: УНИАН

Один из самых титулованных пловцов в истории Украины Олег Лисогор после завершения карьеры остался в стране и продолжает работать в спортивной сфере. Участник трех Олимпиад (2000, 2004 и 2008 годов) не покинул Украину после начала полномасштабной войны. Лисогор признавался, что хотел присоединиться к защите страны, однако не смог этого сделать по состоянию здоровья.

Сейчас он сосредоточен на развитии спорта и организационной работе.

После завершения профессиональных выступлений Олег Лисогор занялся административной деятельностью. Он работал в Федерации плавания Украины, а также принимал участие в развитии спортивных проектов и подготовке молодых спортсменов. В разные периоды он был вовлечен в менеджмент и популяризацию плавания, оставаясь заметной фигурой в украинском спорте.

Олег Лисогор с "золотом" чемпионата Европы-2002. Фото: УНИАН

Чем сейчас занимается Лисогор

Участник Олимпийских игр продолжает жить в Украине и участвует в спортивной жизни страны. Он вовлечен в организационные процессы, консультирует и поддерживает развитие плавания на национальном уровне.

За годы карьеры Олег Лисогор стал шестикратным чемпионом мира на короткой воде и многократным призером европейских турниров. Он удерживал мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом и считался одним из сильнейших спринтеров своего времени. После завершения выступлений его роль сместилась в сторону развития спорта, где он продолжает приносить пользу украинскому плаванию.

Олег Лисогор во время турнира. Фото: УНИАН

После завершения карьеры участник Олимпийских игр Олег Лисогор сосредоточился на работе в Федерации плавания Украины, где занимал руководящие должности и участвовал в развитии национальной системы подготовки спортсменов. Он был вовлечен в организацию всеукраинских соревнований, включая чемпионаты и юниорские турниры, а также курировал взаимодействие с международными структурами.

Марьяна Гординская и Олег Лисогор в программе "Танцую для тебя" в 2008 году. Фото: УНИАН

Кроме того, 47-летний Олег Лисогор принимал участие в запуске детско-юношеских программ по плаванию и поддержке региональных школ, в том числе в Киевской области. В рамках своей деятельности он также занимался административной работой, направленной на улучшение условий подготовки спортсменов и развитие инфраструктуры бассейнов.

