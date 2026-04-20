Где живет Олег Лисогор и чем занимается участник трех Олимпиад

Где живет и чем занимается участник трех Олимпиад Олег Лисогор
Один из самых титулованных пловцов в истории Украины Олег Лисогор после завершения карьеры остался в стране и продолжает работать в спортивной сфере. Участник трех Олимпиад (2000, 2004 и 2008 годов) не покинул Украину после начала полномасштабной войны. Лисогор признавался, что хотел присоединиться к защите страны, однако не смог этого сделать по состоянию здоровья.
Сейчас он сосредоточен на развитии спорта и организационной работе, сообщает портал Новини.LIVE.
После завершения профессиональных выступлений Олег Лисогор занялся административной деятельностью. Он работал в Федерации плавания Украины, а также принимал участие в развитии спортивных проектов и подготовке молодых спортсменов. В разные периоды он был вовлечен в менеджмент и популяризацию плавания, оставаясь заметной фигурой в украинском спорте.
Чем сейчас занимается Лисогор
Участник Олимпийских игр продолжает жить в Украине и участвует в спортивной жизни страны. Он вовлечен в организационные процессы, консультирует и поддерживает развитие плавания на национальном уровне.
За годы карьеры Олег Лисогор стал шестикратным чемпионом мира на короткой воде и многократным призером европейских турниров. Он удерживал мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом и считался одним из сильнейших спринтеров своего времени. После завершения выступлений его роль сместилась в сторону развития спорта, где он продолжает приносить пользу украинскому плаванию.
После завершения карьеры участник Олимпийских игр Олег Лисогор сосредоточился на работе в Федерации плавания Украины, где занимал руководящие должности и участвовал в развитии национальной системы подготовки спортсменов. Он был вовлечен в организацию всеукраинских соревнований, включая чемпионаты и юниорские турниры, а также курировал взаимодействие с международными структурами.
Кроме того, 47-летний Олег Лисогор принимал участие в запуске детско-юношеских программ по плаванию и поддержке региональных школ, в том числе в Киевской области. В рамках своей деятельности он также занимался административной работой, направленной на улучшение условий подготовки спортсменов и развитие инфраструктуры бассейнов.
