Кабайел ждет бой Усика и Верхувена и потом будет требовать поединок с победителем

Агит Кабайел.

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел не спешит с решением относительно следующего боя. Немецкий боксер ждет завершения боя Александра Усика и Рико Верхувена.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Александр Усик.

Кабайел ждет бой Усика

Кабайел заявил, что вместе с командой решил взять паузу и дождаться результата боя, который состоится 23 мая. По его словам, именно после этого станет понятно, как будет развиваться ситуация в дивизионе.

"Сейчас план — дождаться боя Усик — Верхувен. Я просто жду, пока ситуация станет понятной", — сказал Кабаел.

Немецкий боксер убежден, что после этого Всемирный боксерский совет может обязать Усика провести обязательную защиту титула именно против него. В противном случае, по словам боксера, украинец может освободить титул.

"Усик или будет драться со мной, или освободит титул. Поэтому ожидание — лучший вариант для меня", — добавил Кабаел.

Кабаел остается непобежденным на профессиональном ринге - в его активе 27 побед, из которых 19 нокаутом. Агит поднялся до статуса обязательного претендента и сейчас рассчитывает получить шанс на титульный бой.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о громких высказываниях Рико Верхувена в отношении Александра Усика.

Также Новини.LIVE сообщал о команде спарринг-партнеров, которые помогают Усику готовиться к бою с Верхувеном.