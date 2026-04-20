Кабаєл чекає бій Усика та Верхувена і потім буде вимагати поєдинок з переможцем

Агіт Кабаєл. Фото: instagram.com/agitkabayel

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл не поспішає з рішенням щодо наступного бою. Німецький боксер чекає завершення бою Олександра Усика та Ріко Верхувена.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Кабаєл чекає на бій Усика

Кабаєл заявив, що разом із командою вирішив взяти паузу та дочекатися результату бою, який відбудеться 23 травня. За його словами, саме після цього стане зрозуміло, як розвиватиметься ситуація у дивізіоні.

"Зараз план — дочекатися бою Усик – Верхувен. Я просто чекаю, поки ситуація стане зрозумілою", — сказав Кабаєл.

Німецький боксер переконаний, що після цього Всесвітня боксерська рада може зобов’язати Усика провести обов’язковий захист титулу саме проти нього. В іншому випадку, за словами боксера, українець може звільнити титул.

Читайте також:

"Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул. Тож очікування — найкращий варіант для мене", — додав Кабаєл.

Кабаєл залишається непереможеним на професійному рингу — у його активі 27 перемог, з яких 19 нокаутом. Агіт піднявся до статусу обов’язкового претендента та зараз розраховує отримати шанс на титульний бій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про гучні висловлювання Ріко Верхувена щодо Олександра Усика.

Також Новини.LIVE повідомляв про команду спаринг-партнерів, які допомагають Усику готуватися до бою із Верхувеном.