Кабаєл розповів, що чекає Усика найближчим часом

Кабаєл розповів, що чекає Усика найближчим часом

Дата публікації: 20 квітня 2026 00:33
Кабаєл чекає бій Усика та Верхувена і потім буде вимагати поєдинок з переможцем
Агіт Кабаєл. Фото: instagram.com/agitkabayel

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл не поспішає з рішенням щодо наступного бою. Німецький боксер чекає завершення бою Олександра Усика та Ріко Верхувена.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Кабаєл чекає на бій Усика

Кабаєл заявив, що разом із командою вирішив взяти паузу та дочекатися результату бою, який відбудеться 23 травня. За його словами, саме після цього стане зрозуміло, як розвиватиметься ситуація у дивізіоні.

"Зараз план — дочекатися бою Усик – Верхувен. Я просто чекаю, поки ситуація стане зрозумілою", — сказав Кабаєл.

Німецький боксер переконаний, що після цього Всесвітня боксерська рада може зобов’язати Усика провести обов’язковий захист титулу саме проти нього. В іншому випадку, за словами боксера, українець може звільнити титул.

"Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул. Тож очікування — найкращий варіант для мене", — додав Кабаєл.

Кабаєл залишається непереможеним на професійному рингу — у його активі 27 перемог, з яких 19 нокаутом. Агіт піднявся до статусу обов’язкового претендента та зараз розраховує отримати шанс на титульний бій.

Олександр Усик WBC Агіт Кабаєл
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
