Де живе Олег Лісогор і чим займається учасник трьох Олімпіад

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Де живе та чим займається учасник трьох Олімпіад Олег Лісогор

Де живе та чим займається учасник трьох Олімпіад Олег Лісогор

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 10:49
Яна Клочкова та Олег Лісогор. Фото: УНІАН

Один із найтитулованіших плавців в історії України Олег Лісогор після завершення кар'єри залишився в країні і продовжує працювати в спортивній сфері. Учасник трьох Олімпіад (2000, 2004 та 2008 років) не покинув Україну після початку повномасштабної війни. Лісогор зізнавався, що хотів долучитися до захисту країни, однак не зміг цього зробити за станом здоров'я.

Зараз він зосереджений на розвитку спорту та організаційній роботі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Після завершення професійних виступів Олег Лісогор зайнявся адміністративною діяльністю. Він працював у Федерації плавання України, а також брав участь у розвитку спортивних проєктів і підготовці молодих спортсменів. У різні періоди він був залучений у менеджмент і популяризацію плавання, залишаючись помітною фігурою в українському спорті.

Олег Лісогор із "золотом" чемпіонату Європи-2002. Фото: УНІАН

Чим зараз займається Лісогор

Учасник Олімпійських ігор продовжує жити в Україні та бере участь у спортивному житті країни. Він залучений в організаційні процеси, консультує і підтримує розвиток плавання на національному рівні.

За роки кар'єри Олег Лісогор став шестиразовим чемпіоном світу на короткій воді та багаторазовим призером європейських турнірів. Він утримував світовий рекорд на дистанції 50 метрів брасом і вважався одним із найсильніших спринтерів свого часу. Після завершення виступів його роль змістилася в бік розвитку спорту, де він продовжує приносити користь українському плаванню.

Олег Лісогор під час турніру. Фото: УНІАН

Після завершення кар'єри учасник Олімпійських ігор Олег Лісогор зосередився на роботі у Федерації плавання України, де обіймав керівні посади та брав участь у розвитку національної системи підготовки спортсменів. Він був залучений в організацію всеукраїнських змагань, включно з чемпіонатами та юніорськими турнірами, а також курирував взаємодію з міжнародними структурами.

Мар'яна Гординська та Олег Лісогор у програмі "Танцюю для тебе" 2008 року. Фото: УНІАН

Крім того, 47-річний Олег Лісогор брав участь у запуску дитячо-юнацьких програм із плавання та підтримки регіональних шкіл, зокрема в Київській області. У рамках своєї діяльності він також займався адміністративною роботою, спрямованою на поліпшення умов підготовки спортсменів і розвиток інфраструктури басейнів.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт плавання олімпіада Олімпійська збірна України Олег Лісогор
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації