Де живе Олег Лісогор і чим займається учасник трьох Олімпіад

Яна Клочкова та Олег Лісогор. Фото: УНІАН

Один із найтитулованіших плавців в історії України Олег Лісогор після завершення кар'єри залишився в країні і продовжує працювати в спортивній сфері. Учасник трьох Олімпіад (2000, 2004 та 2008 років) не покинув Україну після початку повномасштабної війни. Лісогор зізнавався, що хотів долучитися до захисту країни, однак не зміг цього зробити за станом здоров'я.

Зараз він зосереджений на розвитку спорту та організаційній роботі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Після завершення професійних виступів Олег Лісогор зайнявся адміністративною діяльністю. Він працював у Федерації плавання України, а також брав участь у розвитку спортивних проєктів і підготовці молодих спортсменів. У різні періоди він був залучений у менеджмент і популяризацію плавання, залишаючись помітною фігурою в українському спорті.

Олег Лісогор із "золотом" чемпіонату Європи-2002. Фото: УНІАН

Чим зараз займається Лісогор

Учасник Олімпійських ігор продовжує жити в Україні та бере участь у спортивному житті країни. Він залучений в організаційні процеси, консультує і підтримує розвиток плавання на національному рівні.

За роки кар'єри Олег Лісогор став шестиразовим чемпіоном світу на короткій воді та багаторазовим призером європейських турнірів. Він утримував світовий рекорд на дистанції 50 метрів брасом і вважався одним із найсильніших спринтерів свого часу. Після завершення виступів його роль змістилася в бік розвитку спорту, де він продовжує приносити користь українському плаванню.

Читайте також:

Олег Лісогор під час турніру. Фото: УНІАН

Після завершення кар'єри учасник Олімпійських ігор Олег Лісогор зосередився на роботі у Федерації плавання України, де обіймав керівні посади та брав участь у розвитку національної системи підготовки спортсменів. Він був залучений в організацію всеукраїнських змагань, включно з чемпіонатами та юніорськими турнірами, а також курирував взаємодію з міжнародними структурами.

Мар'яна Гординська та Олег Лісогор у програмі "Танцюю для тебе" 2008 року. Фото: УНІАН

Крім того, 47-річний Олег Лісогор брав участь у запуску дитячо-юнацьких програм із плавання та підтримки регіональних шкіл, зокрема в Київській області. У рамках своєї діяльності він також займався адміністративною роботою, спрямованою на поліпшення умов підготовки спортсменів і розвиток інфраструктури басейнів.

Портал Новини.LIVE повідомляв про заяву Ріко Верхувена, в якій міститься загроза кар'єрі Олександра Усика.

Також Новини.LIVE писали, що Агіт Кабайєл думає про розвиток кар'єри українського чемпіона, і як складеться його бій у Єгипті 23 травня.

