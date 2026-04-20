Моурінью назвав причину відсутності Судакова в основі Бенфіки

Моурінью пояснив причину розчарування в Судакові
Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью прокоментував відсутність українського півзахисника Георгія Судакова в матчі 30-го туру чемпіонату Португалії проти "Спортинга". Зустріч завершилася перемогою лісабонської команди з рахунком 2:1. Українець другий матч поспіль залишився на лавці запасних і не отримав ігрового часу.
Рішення тренера було пов'язане з тактичним планом на гру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на A Bola.
У центральному поєдинку 30-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" здобула важливу перемогу на виїзді над "Спортингом" (2:1). Вирішальний гол Рафа Сілва забив уже в компенсований до поєдинку час, а голкіпер Анатолій Трубін не дозволив супернику реалізувати пенальті.
Що тренер "Бенфіки" сказав про Судакова
Тренер Жозе Моурінью заявив, що матч вимагав особливого підходу до організації оборони і контролю простору. "Бенфіка" діяла від низького блоку, що накладало додаткові вимоги на півзахисників. Тренерський штаб зробив ставку на гравців, здатних перекривати зони і контролювати забігання суперника з глибини.
"Є дві різні речі: високий пресинг і гра біля власних воріт. При низькому блоці ми хотіли за допомогою Ріоса та Еурснеса контролювати гру між лініями, коли з'являлися гравці суперника. У Спортинга є кілька гравців, які атакують із глибини, і нам потрібно було перекривати ці зони. Рафа Сілва і Георгій Судаков від природи грають інакше і не контролюють простір за спиною", — розповів Моурінью.
У сезоні 2025/26 Судаков продовжує боротися за місце в основі "Бенфіки". Георгій записав на свій рахунок 4 голи та 5 асистів у 46 матчах у всіх турнірах.
Читайте Новини.LIVE!