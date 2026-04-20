Головна Спорт Моурінью пояснив причину розчарування в Судакові

Дата публікації: 20 квітня 2026 12:25
Моурінью назвав причину відсутності Судакова в основі Бенфіки
Жозе Моурінью втішає Вінісіуса в матчі "Бенфіки" з "Реалом". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью прокоментував відсутність українського півзахисника Георгія Судакова в матчі 30-го туру чемпіонату Португалії проти "Спортинга". Зустріч завершилася перемогою лісабонської команди з рахунком 2:1. Українець другий матч поспіль залишився на лавці запасних і не отримав ігрового часу.

Рішення тренера було пов'язане з тактичним планом на гру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на A Bola

 

У центральному поєдинку 30-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" здобула важливу перемогу на виїзді над "Спортингом" (2:1). Вирішальний гол Рафа Сілва забив уже в компенсований до поєдинку час, а голкіпер Анатолій Трубін не дозволив супернику реалізувати пенальті.

Георгій Судаков (ліворуч) у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Pablo Morano

Що тренер "Бенфіки" сказав про Судакова

Тренер Жозе Моурінью заявив, що матч вимагав особливого підходу до організації оборони і контролю простору. "Бенфіка" діяла від низького блоку, що накладало додаткові вимоги на півзахисників. Тренерський штаб зробив ставку на гравців, здатних перекривати зони і контролювати забігання суперника з глибини.

"Є дві різні речі: високий пресинг і гра біля власних воріт. При низькому блоці ми хотіли за допомогою Ріоса та Еурснеса контролювати гру між лініями, коли з'являлися гравці суперника. У Спортинга є кілька гравців, які атакують із глибини, і нам потрібно було перекривати ці зони. Рафа Сілва і Георгій Судаков від природи грають інакше і не контролюють простір за спиною", — розповів Моурінью.

У сезоні 2025/26 Судаков продовжує боротися за місце в основі "Бенфіки". Георгій записав на свій рахунок 4 голи та 5 асистів у 46 матчах у всіх турнірах.

спорт футбол Бенфіка Жозе Моурінью Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
