Манчестер Сити опередил Арсенал и стал главным претендентом на титул

Лондонский "Арсенал" утратил статус главного фаворита в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге после поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в 33-м туре. Команда Микеля Артеты остается лидером таблицы, однако ее преимущество сократилось до трех очков. При этом у "Сити" есть матч в запасе, что дает команде Пепа Гвардиолы потенциальное лидерство.

По данным аналитических платформ и букмекерских линий, вероятность чемпионства "Манчестер Сити" выросла после очной победы. Эксперты учитывают текущую форму команд, глубину состава и опыт "Сити" в решающих отрезках сезона. "Арсенал" проиграл второй матч подряд, тогда как "Сити" продолжает серию стабильных результатов. Также отмечается, что команда Хосепа Гвардиолы традиционно усиливает игру в концовке чемпионата.

Календарь и расклады в чемпионской гонке

В оставшихся турах "Арсеналу" предстоят матчи против "Челси", "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед". В то же время "Манчестер Сити" сыграет с "Астон Виллой", "Вулверхэмптоном", "Фулхэмом", "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом", а также имеет дополнительную игру в запасе. По оценкам аналитиков, календарь "Сити" выглядит более сбалансированным с точки зрения распределения нагрузки и уровня соперников.

С учетом текущей ситуации "Манчестер Сити" рассматривается как главный претендент на титул благодаря математическому преимуществу и более стабильной форме. "Арсенал" сохраняет шансы на чемпионство, однако теперь его позиция напрямую зависит не только от собственных результатов, но и от осечек конкурента. Итог гонки определится в заключительных турах сезона, где решающим фактором может стать плотность календаря и глубина состава команд.

На решающих отрезках сезонов команда Микеля Артеты регулярно теряет стабильность результатов. Подобная тенденция наблюдалась и в предыдущих розыгрышах АПЛ, когда "Арсенал" уступал инициативу в борьбе за титул на финишной прямой. Этот фактор также учитывается экспертами при оценке текущих шансов лондонского клуба на чемпионство.

