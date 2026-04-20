Арсенал перестал быть фаворитом у борьбе за чемпионство в АПЛ

Дата публикации 20 апреля 2026 09:50
Манчестер Сити опередил Арсенал и стал главным претендентом на титул
Габриэл Магальяйнс ("Арсенал") против Эрлинга Холанна ("Ман Сити"). Фото: Reuters/Lee Smith

Лондонский "Арсенал" утратил статус главного фаворита в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге после поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в 33-м туре. Команда Микеля Артеты остается лидером таблицы, однако ее преимущество сократилось до трех очков. При этом у "Сити" есть матч в запасе, что дает команде Пепа Гвардиолы потенциальное лидерство.

На этом фоне букмекеры и аналитики пересмотрели свои оценки в пользу действующего чемпиона, сообщает портал Новини.LIVE.

По данным аналитических платформ и букмекерских линий, вероятность чемпионства "Манчестер Сити" выросла после очной победы. Эксперты учитывают текущую форму команд, глубину состава и опыт "Сити" в решающих отрезках сезона. "Арсенал" проиграл второй матч подряд, тогда как "Сити" продолжает серию стабильных результатов. Также отмечается, что команда Хосепа Гвардиолы традиционно усиливает игру в концовке чемпионата. 

Календарь и расклады в чемпионской гонке

В оставшихся турах "Арсеналу" предстоят матчи против "Челси", "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед". В то же время "Манчестер Сити" сыграет с "Астон Виллой", "Вулверхэмптоном", "Фулхэмом", "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом", а также имеет дополнительную игру в запасе. По оценкам аналитиков, календарь "Сити" выглядит более сбалансированным с точки зрения распределения нагрузки и уровня соперников. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола (слева) и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Lee Smith

С учетом текущей ситуации "Манчестер Сити" рассматривается как главный претендент на титул благодаря математическому преимуществу и более стабильной форме. "Арсенал" сохраняет шансы на чемпионство, однако теперь его позиция напрямую зависит не только от собственных результатов, но и от осечек конкурента. Итог гонки определится в заключительных турах сезона, где решающим фактором может стать плотность календаря и глубина состава команд. 

Читайте также:
Микель Артета
Разочарование Микеля Артеты. Фото: Reuters/Scott Heppell

На решающих отрезках сезонов команда Микеля Артеты регулярно теряет стабильность результатов. Подобная тенденция наблюдалась и в предыдущих розыгрышах АПЛ, когда "Арсенал" уступал инициативу в борьбе за титул на финишной прямой. Этот фактор также учитывается экспертами при оценке текущих шансов лондонского клуба на чемпионство.

Портал Новини.LIVE напоминает, что Рико Верхувен сделал громкое заявление накануне противостояния с Александром Усиком. 

Также Новини.LIVE писали о том, что Агит Кабайел сделал прогноз на развитие карьеры украинского чемпиона по боксу. 

футбол Манчестер Сити Арсенал Микель Артета АПЛ
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
