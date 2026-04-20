Манчестер Сіті випередив Арсенал і став головним претендентом на титул

Габріел Магальяйнс ("Арсенал") проти Ерлінга Голанна ("Ман Сіті").

Лондонський "Арсенал" втратив статус головного фаворита в боротьбі за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі після поразки від "Манчестер Сіті" (1:2) у 33-му турі. Команда Мікеля Артети залишається лідером таблиці, проте її перевага скоротилася до трьох очок. При цьому у "Сіті" є матч у запасі, що дає команді Пепа Гвардіоли потенційне лідерство.

На цьому тлі букмекери та аналітики переглянули свої оцінки на користь чинного чемпіона.

За даними аналітичних платформ і букмекерських ліній, ймовірність чемпіонства "Манчестер Сіті" зросла після очної перемоги. Експерти враховують поточну форму команд, глибину складу та досвід "Сіті" у вирішальних відрізках сезону. "Арсенал" програв другий матч поспіль, тоді як "Сіті" продовжує серію стабільних результатів. Також наголошується, що команда Хосепа Гвардіоли традиційно посилює гру в кінцівці чемпіонату.

Календар та розклади в чемпіонських перегонах

У турах, що залишилися, на "Арсенал" чекають матчі проти "Челсі", "Тоттенгема", "Брайтона" та "Манчестер Юнайтед". Водночас "Манчестер Сіті" зіграє з "Астон Віллою", "Вулвергемптоном", "Фулгемом", "Тоттенгемом" та "Вест Гемом", а також має додаткову гру в запасі. За оцінками аналітиків, календар "Сіті" виглядає більш збалансованим із погляду розподілу навантаження та рівня суперників.

Хосеп Гвардіола (ліворуч) та Ерлінг Голанн.

З огляду на поточну ситуацію "Манчестер Сіті" розглядається як головний претендент на титул завдяки математичній перевазі та більш стабільній формі. "Арсенал" зберігає шанси на чемпіонство, проте тепер його позиція безпосередньо залежить не тільки від власних результатів, а й від осічок конкурента. Підсумок перегонів визначиться в заключних турах сезону, де вирішальним фактором може стати щільність календаря та глибина складу команд.

Розчарування Мікеля Артети.

На вирішальних відрізках сезонів команда Мікеля Артети регулярно втрачає стабільність результатів. Подібна тенденція спостерігалася і в попередніх розіграшах АПЛ, коли "Арсенал" поступався ініціативою в боротьбі за титул на фінішній прямій. Цей фактор також враховується експертами під час оцінки поточних шансів лондонського клубу на чемпіонство.

